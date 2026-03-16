أسعار مواد البناء اليوم الإثنين

تباينت أسعار طن الحديد بين الشركات وكذلك الأسمنت في سوق مواد البناء، ولذلك نقدم أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 16 مارس ..

تراجع سعر خام الحديد بقيمة 3 دولارات مقارنة بأسعار الاسبوع الماضي، مسجلة 100 دولار / طن.

بينما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 435 – 465 دولارا للطن. بينما كانت ما بين 435 – 465 دولارا للطن في الاسبوع الماضي.

واستقرت أسعار حديد التسليح ما بين 520 – 575 دولارا/ طن.

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 16 مارس 2026:

وصل سعر حديد عز نحو 38.500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر حديد بشاي للصلب نحو 41000 جنيه للطن للمستهلك.

كما سجل سعر حديد المراكبي عند 41000 جنيه للطن للمستهلك.

وبلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 39000 جنيه للطن للمستهلك.

وسجل سعر حديد العشري نحو 39,500 جنيه للطن للمستهلك.

ووصل سعر حديد المصريين نحو 37,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سجل سعر حديد مصنع الكومي نحو 34,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 16 مارس 2026 فى مصر

بلغ سعر طن أسمنت الرمادى نحو 3953 جنيهًا.



ووصل سعر طن أسمنت الفهد سجل نحو 3680 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت السويس نحو 3850 جنيهًا.