إلهام أبو الفتح
اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين

أمل مجدى

تباينت أسعار طن الحديد بين الشركات وكذلك الأسمنت في سوق مواد البناء، ولذلك نقدم أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 16 مارس ..

تراجع سعر خام الحديد بقيمة 3 دولارات مقارنة بأسعار الاسبوع الماضي، مسجلة 100 دولار / طن.  

بينما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 435 – 465 دولارا للطن. بينما كانت ما بين 435 – 465 دولارا للطن في الاسبوع الماضي.

واستقرت أسعار حديد التسليح ما بين 520 – 575 دولارا/ طن.

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 16 مارس 2026: 

وصل سعر حديد عز نحو 38.500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر حديد بشاي للصلب نحو 41000 جنيه للطن للمستهلك.

كما سجل سعر  حديد المراكبي عند 41000 جنيه للطن للمستهلك.

وبلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 39000 جنيه للطن للمستهلك.

وسجل سعر حديد العشري نحو 39,500 جنيه للطن للمستهلك.

ووصل سعر حديد المصريين نحو 37,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سجل سعر حديد مصنع الكومي  نحو 34,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 16 مارس 2026 فى مصر

بلغ سعر طن أسمنت الرمادى نحو 3953 جنيهًا.


ووصل سعر طن أسمنت الفهد سجل نحو 3680 جنيهًا.
وسجل سعر طن أسمنت السويس نحو 3850 جنيهًا.

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

الصلاة

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

تفاصيل جديدة تكشفها أقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 78 ألف سلة غذائية ومستلزمات شتوية عبر قافلة «زاد العزة» 157

جانب من الافتتاح

افتتاح غرفة عمليات جديدة بمستشفى "مبرة مصر القديمة"

صورة ارشيفية

التضامن: منفذ البيت المصري يوفر وجبات جاهزة للعاملين بالعاصمة الإدارية

بالصور

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

