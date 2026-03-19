هل تحية العلم من الإسلام؟ إمام السيدة زينب يجيب

وجهت الطفلة كارما، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: “هل تحية العلم من الإسلام؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تحية العلم من الإسلام، فهي رمز للوطن الذي يجب تقديره.

وأشار إلى أنه في عهد النبي كانت هناك الراية في الحروب، ففي معركة خيبر قال رسول الله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله.

وأوضح أن الراية كانت تعبر عن المعركة في عهد النبي، فكذلك العلم يعبر عن الدول والأوطان، كما أن النبي كان يحب وطنه بشدة ويقدره، فكذلك حينما نقدر شئ خاص بالوطن ويعبر عنه فهذا من الإسلام ونأخذ عليه ثواب.