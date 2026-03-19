صدمة جديدة.. السنغال مهدد بالإقصاء من كأس إفريقيا 2027 بعد قرار الكاف

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يدرس مطالبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بفرض عقوبة جديدة على الاتحاد السنغالي خلال الفترة المقبلة، رغم تتويج المغرب باللقب.

وكتب الناقد الرياضي محمد الجزار عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة اونزي الفرنسية العقوبات الموقعة ضد منتخب السنغال قد تمتد لتشمل حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية 2027".

يذكر أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي:

في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).