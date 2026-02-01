يوفنتوس يقترب من ضم لاعب مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي توصل إلى اتفاق نهائي مع الموهبة الصاعدة جاستن أوبوافودو، القادم من أكاديمية مانشستر سيتي، للانضمام إلى صفوف الفريق الثاني (تحت 23 عامًا).

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الأحد، أن الصفقة تأتي في إطار تعزيز استراتيجية البيانكونيري بالاستثمار في اللاعبين الشباب، بعد إتمام التعاقد مؤخرًا مع أدين ليشينا من بايرن ميونخ.

وعبر أوبوافودو، المولود عام 2006 ولاعب منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا، عن امتنانه لتجربته في مانشستر سيتي، قائلاً: "رحلتي في السيتي انتهت، وأنا ممتن لكل ما تعلمته، وسأحتفظ بهذه التجربة طوال حياتي. أتمنى التوفيق لجميع زملائي والطواقم الفنية في المستقبل".

ويمتاز أوبوافودو بقدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية، سواء كلاعب رقم 10، أو جناح، أو مهاجم صريح، ما يجعله خيارًا مرنًا ضمن مشروع يوفنتوس لتطوير المواهب الشابة.