لإزالة التعديات.. الزراعة: مرور مفاجئ على المحافظات في إجازة العيد

أعلنت وزارة الزراعة عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف حملات المرور الميداني لمتابعة حماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات بكافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تفعيل غرف العمليات والمتابعة المستمرة طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة والمرور الدوري.

وفي إطار المتابعة الميدانية الدقيقة، قام اليوم الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والمشرف على حماية الأراضي، يرافقه الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بجولة تفقدية بمحافظة كفر الشيخ، بهدف متابعة سير العمل بغرف العمليات والاستعداد المكثف للمتابعة طوال أيام العيد، والتأكد من تنفيذ إجراءات التصدي الحاسم لأي محاولات بناء مخالف، مع التأكيد على الإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المحلية والأمنية.

وفي سياق متصل، واصل مهندسو الإدارة المركزية لحماية الأراضي اليوم، جولات مرورية مكثفة شملت محافظات: الإسكندرية، الغربية، الجيزة، الشرقية، المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، والسويس، بهدف ضمان الانضباط التام ومنع استغلال العطلات الرسمية في القيام بأي أعمال تعدي على الأراضي الزراعية التي تعتبر أمنًا قوميًا غذائيًا.

وعلى صعيد متصل بجهود الوزارة المستمرة، كشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي عن إزالة 1497 حالة تعدي بمختلف المحافظات، خلال الأسبوع الماضي، شمل 434 حالة إزالة فورية في المهد، و1063 حالة تعدي تعود لفترات سابقة.

وشددت الوزارة على أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات، مؤكدة على استمرار التنسيق مع المحليات والأجهزة الامنية في المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، وعدم التهاون مع أي مخالفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.