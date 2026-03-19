4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال
صانعات المجد الحقيقي .. محافظ الغربية يُهنئ الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2026 |صور
رحله كفاح وصبر .. الأم المثالية بالوادي الجديد ربّت ثلاثة أبناء مؤهلات عليا..صور
رئيس الأركان الأمريكي: بدء استخدام الذخائر الفوقية ومقاتلات إيه 10 ضد إيران
بعد رفع أسعار البنزين.. هذه حلول المالية لحل أزمة الطاقة| الوزير يرد
انفوجراف.. صرف 18.5مليار جنيه من حزمة الحماية الاجتماعية
محافظ الجيزة يستدعي رئيس مركز أبو النمرس ويُبدي عدم رضاه عن النظافة
من وجع الفقد إلى قمة التكريم.. حكاية أم كسرت المستحيل في أسيوط
عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر وتربك الملاحة البحرية
تفاصيل إصابة أحمد خضري مدافع الزمالك الشاب وموعد عودته
إصابة مراسل ومصور قناة «روسيا اليوم» في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
ماسكات وقفة ليلة العيد .. وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة تعرّفي عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لإزالة التعديات.. الزراعة: مرور مفاجئ على المحافظات في إجازة العيد

شيماء مجدي

 أعلنت وزارة الزراعة عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف حملات المرور الميداني لمتابعة حماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات بكافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تفعيل غرف العمليات والمتابعة المستمرة طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة والمرور الدوري.

وفي إطار المتابعة الميدانية الدقيقة، قام اليوم الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والمشرف على حماية الأراضي، يرافقه الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بجولة تفقدية بمحافظة كفر الشيخ، بهدف متابعة سير العمل بغرف العمليات والاستعداد المكثف للمتابعة طوال أيام العيد، والتأكد من تنفيذ إجراءات التصدي الحاسم لأي محاولات بناء مخالف، مع التأكيد على الإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المحلية والأمنية.

وفي سياق متصل، واصل مهندسو الإدارة المركزية لحماية الأراضي اليوم، جولات مرورية مكثفة شملت محافظات: الإسكندرية، الغربية، الجيزة، الشرقية، المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، والسويس، بهدف ضمان الانضباط التام ومنع استغلال العطلات الرسمية في القيام بأي أعمال تعدي على الأراضي الزراعية التي تعتبر أمنًا قوميًا غذائيًا.

وعلى صعيد متصل بجهود الوزارة المستمرة، كشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي عن إزالة 1497 حالة تعدي بمختلف المحافظات، خلال الأسبوع الماضي،  شمل  434 حالة إزالة فورية في المهد، و1063 حالة تعدي تعود لفترات سابقة.

وشددت الوزارة على أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات، مؤكدة على استمرار التنسيق مع المحليات والأجهزة الامنية في المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، وعدم التهاون مع أي مخالفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

ترشيحاتنا

أيمن عقيل - رئيس مؤسسة ماعت للسلام

ماعت تدعو لتوطين التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الحق في التنمية عالميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قومي المرأة يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير الري

وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة "عيد الفطر المبارك"

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد