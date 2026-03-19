البرلمان الأوروبي يوافق على خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية

وافقت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على خفض الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي على السلع الأمريكية إلى الصفر، وفقا لما نصت عليه الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو الماضي وذلك عقب تأجيلات متكررة بسبب التوترات مع إدارة ترامب.

وكان المشرعون الأوروبيون قد قاوموا لأسابيع تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصيف الماضي، وذلك عقب تهديدات بشأن جرينلاند وفرض واشنطن رسوما جمركية جديدة على سلع الاتحاد الأوروبي بعد حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي، قضى بعدم قانونية الرسوم الأمريكية المفروضة عام 2025.

واعتمدت اللجنة تشريعا بأغلبية 29 صوتا، مما يمهد الطريق لإلغاء الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي على معظم السلع الصناعية الأمريكية، كما هو متفق عليه في اتفاقية تيرنبيري.

وتفرض هذه الاتفاقية - التي تم التوصل إليها بعد أسابيع من التوترات التجارية التي أثارتها أجندة البيت الأبيض التجارية القومية-رسومً جمركية أمريكية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء رسومه الجمركية وزيادة استثماراته في الولايات المتحدة.