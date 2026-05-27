رئيس جامعة الأزهر: الحج رمز لوحدة المسلمين وتراحمهم

أكد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة عظيمة تتجلى فيها معاني الوحدة والتراحم والتكافل بين المسلمين خاصةً أنه يأتي متزامنًا مع أداء فريضة الحج التي تجمع المسلمين من شتى بقاع الأرض على قلب رجل واحد في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة.

وقال رئيس الجامعة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الحج يُعد من أعظم المشاهد الدالة على وحدة الأمة الإسلامية واجتماعها حيث تتلاشى الفوارق وتتوحد القلوب والألسنة بالدعاء والطاعة وهو ما يعكس سماحة الإسلام وقيمه الإنسانية الرفيعة.

وفي هذا السياق، تقدم رئيس جامعة الأزهر بخالص التهاني إلى الشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وطاعاتهم وأن يديم على مصر وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والاستقرار.

وأضاف فضيلته أن عيد الأضحى المبارك يرسخ قيم صلة الأرحام والتراحم والتواصل بين الأقارب والجيران، ويبعث في النفوس روح المحبة والتعاون لتظل الأمة الإسلامية أمةً واحدة كما أراد الله تعالى لها مستشهدًا بقوله سبحانه: «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون».

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن الأعياد الإسلامية تمثل فرصة متجددة لتعزيز قيم التسامح والتكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، مؤكدًا أهمية استلهام المعاني السامية من شعائر الحج وعيد الأضحى المبارك في ترسيخ روح المحبة والعمل المشترك بين الجميع.