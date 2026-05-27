قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: 6 آلاف وجبة ساخنة يوميا من مطعم المحروسة خلال عيد الأضحى
كندا تعلن تعليق منح التأشيرة للقادمين من دول وسط أفريقيا بسبب إيبولا
قصف إسرائيلي قرب مستشفى حكومي بجنوب لبنان
القبض على 7 رجال وسيدة يستغلون 9 أطفال في التسول بالقاهرة
مسئول إيراني يكشف الشروط الـ 5 التي وضعتها طهران للتفاوض مع واشنطن
حتى غروب الشمس هذا اليوم.. دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية وأفضل طريقة لتقسيمها
ختم اللحمة ضمان جودتها .. كل ما تريد معرفته عن أختام المجازر الحكومية
الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي
الأجواء معتدلة ومناسبة للاحتفال.. تفاصيل طقس أيام العيد
الذهب يستقر مع ترقب تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران
رئيس جامعة الأزهر: الحج رمز لوحدة المسلمين وتراحمهم
بث مباشر .. حجاج بيت الله يرمون جمرة العقبة الكبرى بعد أدائهم صلاة العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر: الحج رمز لوحدة المسلمين وتراحمهم

رئيس جامعة الأزهر لـ" أ ش أ " : الحج رمز لوحدة المسلمين وتراحمهم
رئيس جامعة الأزهر لـ" أ ش أ " : الحج رمز لوحدة المسلمين وتراحمهم
أ ش أ

أكد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة عظيمة تتجلى فيها معاني الوحدة والتراحم والتكافل بين المسلمين خاصةً أنه يأتي متزامنًا مع أداء فريضة الحج التي تجمع المسلمين من شتى بقاع الأرض على قلب رجل واحد في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة.

وقال رئيس الجامعة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الحج يُعد من أعظم المشاهد الدالة على وحدة الأمة الإسلامية واجتماعها حيث تتلاشى الفوارق وتتوحد القلوب والألسنة بالدعاء والطاعة وهو ما يعكس سماحة الإسلام وقيمه الإنسانية الرفيعة.

وفي هذا السياق، تقدم رئيس جامعة الأزهر بخالص التهاني إلى الشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وطاعاتهم وأن يديم على مصر وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والاستقرار.

وأضاف فضيلته أن عيد الأضحى المبارك يرسخ قيم صلة الأرحام والتراحم والتواصل بين الأقارب والجيران، ويبعث في النفوس روح المحبة والتعاون لتظل الأمة الإسلامية أمةً واحدة كما أراد الله تعالى لها مستشهدًا بقوله سبحانه: «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون».

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن الأعياد الإسلامية تمثل فرصة متجددة لتعزيز قيم التسامح والتكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، مؤكدًا أهمية استلهام المعاني السامية من شعائر الحج وعيد الأضحى المبارك في ترسيخ روح المحبة والعمل المشترك بين الجميع.

فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر عيد الأضحى المبارك معاني الوحدة والتراحم والتكافل بين المسلمين فريضة الحج تجمع المسلمين من شتى بقاع الأرض رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

سيد عبد الحفيظ وزياد أيوب

«شوبير»: الأهلي يُوافق على إعارة ناشئه إلى إستريلا أمادورا البرتغالي

صلاة عيد الأضحى

كيفية صلاة عيد الأضحى 2026 خطوة بخطوة.. عدد الركعات والتكبيرات وسنن الصلاة

تهنئة عيد الأضحى 2026

تهنئة عيد الأضحى 2026 .. أفضل 300 معايدة من رسائل التهاني للأهل والأحباب والأصدقاء

دعاء عيد الأضحى 2026

دعاء عيد الاضحى 2026 .. ردد أفضل 210 أدعية تُبدل أحزانك لأفراح وتفتح لك أبواب الخيرات

ترشيحاتنا

صحة الشرقية

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحي على عمال قطاع تحسين البيئة بالزقازيق

اورمان الشرقية

محافظ الشرقية: ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والضوابط الشرعية في الأضاحي

بالصور

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة.. نصائح مهمة لعشاق الأكلات الدسمة

أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة
أفضل وقت لتناول الفتة في العيد لتجنب التخمة

محافظ الشرقية يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحي على عمال قطاع تحسين البيئة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد