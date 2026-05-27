مع التقدم في العمر، تتغير طباع بعض الأشخاص بصورة ملحوظة، لكن في بعض الأسر قد تتحول هذه التغيرات إلى سلوكيات مرهقة نفسيًا، خاصة عندما تكون الأم ذات شخصية نرجسية، وهو ما يترك أثرًا واضحًا على الأبناء وحتى الأحفاد.

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

ويؤكد الدكتور محمد هاني، أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، أن النرجسية لا ترتبط بعمر معين، لكنها قد تصبح أكثر وضوحًا بعد الستين بسبب الشعور بفقدان السيطرة أو الخوف من الوحدة أو التقدم في السن، مما يدفع بعض الأمهات إلى التمسك بالاهتمام والسيطرة بصورة أكبر.

ما المقصود بالأم النرجسية؟

الأم النرجسية هي التي تجعل نفسها محور كل شيء داخل الأسرة، وتسعى دائمًا للحصول على الاهتمام والتقدير، وقد تستخدم العاطفة أو الشعور بالذنب للسيطرة على الأبناء.

وفي كثير من الأحيان لا تدرك الأم أنها تؤذي من حولها، لأنها ترى نفسها دائمًا على حق، وتعتقد أن ما تفعله بدافع الحب أو الخوف على الأسرة.

لماذا قد تزداد النرجسية بعد الستين؟

يرى المتخصصون أن بعض النساء قد يصبحن أكثر حساسية بعد التقاعد أو مع كبر الأبناء وانشغالهم بحياتهم، مما يجعلهن يشعرن:

بالخوف من الإهمال

فقدان الدور داخل الأسرة

الوحدة

الغيرة من استقلال الأبناء

فتظهر بعض التصرفات النرجسية بصورة أوضح من السابق.

علامات الأم النرجسية في الكبر



حب السيطرة على الأبناء

حتى بعد زواج الأبناء أو تقدمهم في العمر، تحاول الأم النرجسية التدخل في:

القرارات الشخصية

تربية الأحفاد

العلاقات الزوجية

الأمور المالية

وترى أن من حقها معرفة كل التفاصيل.

لعب دور الضحية

من أكثر الصفات شيوعًا:

أنا تعبت عليكم

محدش مقدرني

كلكم نسيتوني

وهي عبارات تستخدم أحيانًا للضغط العاطفي وكسب التعاطف.

الغيرة من الاهتمام بالزوجة أو الأبناء

قد تشعر الأم النرجسية بالضيق عندما يخصص الابن وقتًا أكبر لزوجته أو أطفاله، وقد تفسر ذلك على أنه إهمال لها أو تقليل من مكانتها.

الانتقاد المستمر

الأم النرجسية قد تركز على أخطاء الأبناء والأحفاد أكثر من إنجازاتهم، وتستخدم المقارنات أو التعليقات الجارحة دون الانتباه لتأثيرها النفسي.

كيف تؤثر على الأبناء؟

الأبناء الذين يعيشون لفترات طويلة مع أم نرجسية قد يعانون من:

ضعف الثقة بالنفس

الشعور المستمر بالذنب

صعوبة اتخاذ القرارات

التوتر والقلق

الخوف من إرضاء الآخرين

وفي بعض الحالات يستمر هذا التأثير حتى بعد تكوينهم لأسر مستقلة.

تأثيرها على الأحفاد

الأحفاد أيضًا قد يتأثرون بـ:

التدخل الزائد

المقارنات

التحكم

الدراما العائلية

وقد يشعر الطفل بالحيرة أو الضغط النفسي إذا شاهد خلافات مستمرة داخل الأسرة بسبب هذا السلوك.

هل النرجسية تعني انعدام الحب؟

يوضح خبراء النفس أن الشخص النرجسي قد يحب أسرته فعلًا، لكنه يعبر عن مشاعره بطريقة قائمة على السيطرة أو الحاجة الدائمة للاهتمام، لذلك تصبح العلاقة مرهقة رغم وجود مشاعر حقيقية أحيانًا.

كيف يتعامل الأبناء مع الأم النرجسية؟

ينصح المتخصصون بعدة خطوات مهمة، منها:

وضع حدود واضحة بهدوء

تجنب الجدالات الطويلة

عدم الدخول في صراعات مستمرة

تقليل الشعور بالذنب

الحفاظ على الاحترام دون استنزاف نفسي

كما يؤكدون أن البر والاحترام لا يعنيان السماح بالأذى النفسي المستمر.

متى تحتاج الأسرة لمساعدة نفسية؟

إذا تحولت العلاقة إلى:

توتر دائم

اكتئاب

مشكلات زوجية

قطيعة عائلية

ضغط نفسي مستمر

فقد يكون من الأفضل طلب استشارة نفسية للمساعدة في تنظيم العلاقة بشكل صحي.