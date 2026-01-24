كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

النرجسية من أكثر السمات الشخصية التي تُسبب معاناة نفسية طويلة داخل العلاقات، والمشكلة أن الرجل النرجسي غالبًا ما يظهر في البداية بصورة جذابة ومثالية، ما يجعل اكتشافه مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية.

ما هي الشخصية النرجسية؟

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الشخص النرجسي هو من يرى نفسه محور الكون، ويبحث دائمًا عن الإعجاب والتقدير، مع افتقاده الحقيقي للتعاطف مع مشاعر الآخرين.

10 علامات تكشف النرجسي قبل الارتباط

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟ 10 علامات مبكرة تحذرك

يتحدث عن نفسه باستمرار

يرى نفسه دائمًا على حق

يقلل من مشاعرك أو يسخر منها

يلوم الآخرين على أخطائه

يفتقد التعاطف الحقيقي

يحب السيطرة واتخاذ القرار وحده

يغار بشكل مبالغ فيه

يعشق المديح ويغضب من النقد

يجعلك تشكين في نفسك

يظهر مثاليًا ثم يتحول فجأة

لماذا ينجذب البعض للنرجسي؟

النرجسي يجيد التلاعب العاطفي ويمنح في البداية اهتمامًا مبالغًا فيه، ما يخلق تعلقًا سريعًا، ثم يبدأ تدريجيًا في سحب هذا الاهتمام، لتدخل الضحية في دائرة استنزاف نفسي.

التأثير النفسي للعلاقة مع النرجسي

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟ 10 علامات مبكرة تحذرك

العلاقة مع النرجسي تؤدي إلى:

فقدان الثقة بالنفس

الشعور الدائم بالذنب

القلق والتوتر

الاعتماد العاطفي المرضي

متى يجب التوقف فورًا؟

إذا شعرتِ أنك دائمًا المخطئة، وأن مشاعرك غير مهمة، وأنك تحاولين إرضاء الطرف الآخر على حساب نفسك، فهذه إشارات تحذيرية لا يجب تجاهلها.