قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية يعلنها بنك قناة السويس 2025.. الشروط وطريقة التقديم
دور جديد في الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يودع الإعلام بكلمات مؤثرة
مصرع عنصر إجرامي في معركة مع شرطة أسيوط وضبط مخدرات بـ136مليون جنيه
الإنتاج الحربي: تصنيع الطلمبات الغاطسة لأول مرة في مصر.. ونجاح توليد المياه من الهواء بالتعاون مع اليابان
لأصحاب المهن الحرة.. اعرف موقفك من التقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم
فوز مصر بجائزة دولية تقديرًا لجهودها في مكافحة السمنة
أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د.هبة عيد تكتب: العنف الصامت.. كيف يدمر الزوج النرجسي حياة زوجته وأولاده؟

د.هبة عيد
د.هبة عيد

العنف الزوجي ليس مجرد خلافات عابرة بين شريكين، بل هو جرح غائر في روح المرأة يمس كرامتها وإنسانيتها. حين تتحول العلاقة التي من المفترض أن تكون مأمنًا وسندًا إلى ساحة صراع، تصبح المرأة في مواجهة مع أقسى أشكال الألم المتمثل في  العنف الجسدي أو النفسي أو العاطفي.

الزوج النرجسي غالبًا ما يكون هو البطل الخفي في هذه المأساة. شخصيته لا تحتمل فكرة المساواة، ولا تستوعب أن للمرأة نجاحًا قد يوازيه أو يتجاوزه. يعيش أسيرًا لعقدة النقص، يرى في تفوق شريكته تهديدًا لسلطته ورجولته الهشة. فيلجأ إلى أسلحته المعتادة من  التقليل من شأنها والإهانة، والسيطرة، وأحيانًا العنف المباشر، كمحاولة منه  لإعادة التوازن المختل داخل نفسه لا داخل العلاقة.

المرأة الناجحة في بيت يضم زوجًا مريضًا بعقدة النقص تدفع الثمن مضاعفًا. فنجاحها يصبح نقمة في عينه، لا مصدر فخر أو سعادة. قد يُسقط عليها فشله، ويجعلها مرمى اتهاماته وسخريته، أو يحاصرها بالغيرة والشكوك والانتقاص المستمر. وهنا يتجلى العنف النفسي في أقبح صوره، لأنه يدمر الروح قبل أن يمس الجسد.

غير أن الأمر لا يتوقف عند حدود العلاقة الزوجية، فالأولاد يكبرون في بيئة ملوثة بالخوف والشكوك. الطفل الذي يرى أباه يهين أمه يتعلم أن الحب يقترن بالإيذاء، وأن القوة تعني السيطرة والعدوان، وقد يحمل هذه السلوكيات معه في حياته المستقبلية. والطفلة التي تكبر على صوت صراخ أبيها ودموع أمها، قد تنشأ وهي تعتبر الإهانة أمرًا عاديًا في الزواج، أو تجد نفسها عاجزة عن بناء ثقة بنفسها لأنها لم تتعلم قيمتها من والدها. الأسرة التي يحكمها رجل نرجسي لا تربي أولادًا أسوياء، بل تزرع في داخلهم بذور الألم، وتجعلهم يتأرجحون بين الخوف من أبيهم والشفقة على أمهم.

العلاج يبدأ حين يعترف الرجل أن غيرته المفرطة ليست حبًا ولا رجولة، بل مرض يحتاج إلى مواجهة. حين يتوقف عن إسقاط مشكلاته على زوجته ويقرر أن يصالح ذاته أولًا، يمكن أن تتغير ملامح العلاقة. العلاج النفسي والإرشاد الأسري يصبحان ضرورة لإنقاذه من عقدة النقص، ولحماية أولاده من أن يرثوا أزماته. نجاح الزوجة يجب أن يُرى كقيمة مضافة للأسرة، لا كتهديد، وبهذا فقط يتعلم الأبناء أن الفرح بإنجاز الآخر هو دليل صحة وحب، وليس سببا للصراع والغيرة.

لكن إن ظل الرجل غارقًا في إنكاره وعنفه، فإن الخطر يمتد إلى أولاده قبل أن يمس زوجته. وحينها تكون حماية الأطفال هي أولوية لا تقبل التفاوض، فالمجتمع لا يحتاج إلى جيل جديد يحمل جراحًا نفسية سببها أب لم يتعلم كيف يحب بسلام.

إن نجاح المرأة ليس تهديدًا للرجل السوي، بل مصدر قوة للأسرة كلها. أما الزوج الذي تحكمه عقدة النقص، فلا يحتاج إلى شريكة تُطفئ أزماته بصمتها، بل إلى مواجهة صادقة مع نفسه، وإلى علاج يحرره من سطوة أنانيته. وحتى يحدث ذلك، تبقى الأولوية أن تدرك المرأة أن إنسانيتها وأمان أولادها أغلى من أي علاقة لا تمنحهم طمأنينة ولا احترامًا.

العنف الزوجي خلافات جرح غائر المرأة العنف الجسدي المساواة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الاهلي

فلوسك في الحساب هتبقى زيرو فجأة.. البنك الأهلي يحذر بشكل عاجل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

ويندوز 10

في تطور مفاجئ.. مايكروسوفت تعرض دعما مجانيا لمستخدمي ويندوز 10

نيسان قشقاي موديل 2025

سوق المستعمل.. نيسان قشقاي 2025 كسر زيرو بهذا السعر

اكسيد RX موديل 2025

اكسيد تقدم RX موديل 2025 الرياضية الجديدة.. صور

بالصور

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد