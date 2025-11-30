سعر عيار 24 اليوم 30-11-2025

استقر سعر أكبر عيار ذهب في مصر مع مستهل تعاملات صباحية له اليوم الأحد الموافق 30-11-2025 داخل محلات الصاغة.

سعر أعلى أعيرة الذهب

وتضمن سعر أعلى أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهو من عيار 24 الأغلى فئة في محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأغلى عيار ذهب

استمرار ثبات سعر ال

استمر ثبات سعر الذهب في محلات الصاغة مع بدء تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 30-11-2025.

استقرار الذهب

أظهر سعر جرام الذهب استقرارا بمختلف الأعيرة مع أول تعاملات اليوم الأحد؛ بعد زيادة سجلها في مطلع تداولات مساء أمس.

تحرك الذهب

تعرض سعر جرام الذهب في مصر لصعود بقيمة 45 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية بعد هبوط استمر لمدة 3 أسابيع سابقة.

تذبذب المعدن الأصفر

سجل سعر الذهب على مدار الأسابيع الماضية تراجعا بقيمة 500 جنيه على الأقل كان آخرها 35 جنيها يوم الخميس الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب اليوم في آخر تحديث له؛ نحو 5590 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6388 جنيها للبيع و 6428 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5590 جنيها للبيع و 5625 جنيها للشراء.

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4791 جنيها للبيع و 4821 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل انتشارا نحو 3726 جنيها للبيع و 3750 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.72 ألف جنيه للبيع و 45 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4219 دولارا للبيع و 4220 دولارا للشراء.

سعر الذهب في البورصة العالمية

شهد متداولو الذهب جلسة متقلبة؛ بعد أن تسبب عطل فني مبكراً في بورصة شيكاغو التجارية في اضطراب الأسواق، وهو ما أضاف متاعب جديدة بعد أسابيع قليلة من انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

استؤنف تداول العقود الآجلة الأمريكية بعد ساعات من التوقف الذي أثر في الأسواق، بما في ذلك عقود الذهب الآجلة والخيارات في بورصة "كوميكس" (Comex)، التي تُستخدم غالباً للتحوط من تقلبات الأسعار في لندن.

ويؤدي توقف التداول المباشر أو التسعير لتلك العقود إلى صعوبة في التعاملات مع اتساع الفارق عن الأسعار الفورية في لندن، المركز العالمي الرئيسي للتداول.

وتذبذبت أسعار الذهب الفوري بشكل حاد في وقت سابق من يوم الجمعة، كما شهدت السوق ارتفاعاً مؤقتاً في فروق أسعار العرض والطلب، قبل أن تُعيد بورصة شيكاغو التجارية عملياتها تدريجياً إلى طبيعتها.

واستأنفت أيضاً العقود الآجلة للنحاس الأميركي التداول بعد أن تأثرت في وقت سابق بالتوقف نفسه.

جاء هذا العطل بعد أن واجه المتداولون تحدياً آخر مؤخراً تمثل في الإغلاق الحكومي الأميركي، الذي أثر في إصدار البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

ومع تأثر عقود "كوميكس"، قال بعض المتداولين إنهم لجأوا إلى الأساليب التقليدية عبر الاتصال بالوسطاء والتجار هاتفياً يوم الجمعة للتحوّط من تعرضهم للمخاطر.