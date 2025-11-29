بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 نوفمبر، حالة من الاستقرار المائل للصعود في التعاملات المسائية، بعد موجة ارتفاعات قوية سيطرت على السوق خلال اليومين الماضيين، بدفع مباشر من الصعود العالمي، وهو ما أعاد الذهب إلى أعلى مستوى يسجله منذ ما يقرب من أسبوعين.

سعر الذهب اليوم عيار 21

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق – تسجيل قفزة ملموسة خلال الساعات الماضية، إذ ارتفع نحو 80 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة، مستقرًا عند 5630 جنيهًا للبيع و5600 جنيه للشراء وفق آخر تحديثات محلات الصاغة.



كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا قويًا بلغ نحو 640 جنيهًا، ليصل إلى 45040 جنيهًا للبيع و44800 جنيهًا للشراء، وذلك قبل احتساب أي مصنعية أو دمغة.



سعر عيار 21 بالمصنعية

تختلف المصنعية من محل لآخر، ومن مشغول لآخر، وبحسب الأسعار السائدة في السوق تتراوح المصنعية المضافة لعيار 21 بين 100 و250 جنيهًا للجرام الواحد، وفق تصميم المشغولات وخامتها ومستوى الصناعة.

يشهد السوق حالة من زيادة الطلب على الذهب وسط توقعات بمواصلة موجة الارتفاع العالمية، لاسيما بعد إعلان مجلس الذهب العالمي زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بنحو 3.2 طن للأسبوع الثالث على التوالي.

كما رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب في 2026 إلى 4450 دولارًا للأوقية بدلًا من 4000 دولار، مع ترجيحات بحركة سعرية بين 3950 و4950 دولارًا خلال العام المقبل، مدفوعة بطلب البنوك المركزية واستقرار شهية المستثمرين.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

وفق آخر تحديث للأسعار المحلية في السبت 29 نوفمبر الساعة 04:41 مساءً، جاءت الأسعار في محلات الصاغة كالتالي:

العيار سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6435 جنيهًا 6400 جنيه عيار 22 5900 جنيه 5865 جنيهًا عيار 21 5630 جنيهًا 5600 جنيه عيار 18 4825 جنيهًا 4800 جنيه عيار 14 3755 جنيهًا 3735 جنيهًا عيار 12 3215 جنيهًا 3200 جنيه الأونصة 200130 جنيهًا 199060 جنيهًا الجنيه الذهب 45040 جنيهًا 44800 جنيهًا الأونصة بالدولار 4216.38 دولار

يثبت الذهب مجددًا أنه الملاذ الآمن الأول للمستثمرين، ومع استمرار توقعات المؤسسات المالية الكبرى بارتفاع الأسعار عالميًا خلال 2025 و2026، يبدو أن السوق المصري يتفاعل سريعًا مع أي تحركات خارجية.

التقارير العالمية أكدت أن الطلب الاستثماري على الذهب في تصاعد مستمر، بالتزامن مع عمليات شراء محلية ترتفع كلما ظهرت إشارات جديدة على استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر.

توقعات الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن تستمر حالة التذبذب الصاعد خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام وتأثر الأسواق بقرارات الفيدرالي الأمريكي وتغيرات أسعار الفائدة.