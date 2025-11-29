بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
مفاجأة استخباراتية.. لماذا يصمت نتنياهو بعد تبادل إطلاق النار في جنوب سوريا؟
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 نوفمبر، حالة من الاستقرار المائل للصعود في التعاملات المسائية، بعد موجة ارتفاعات قوية سيطرت على السوق خلال اليومين الماضيين، بدفع مباشر من الصعود العالمي، وهو ما أعاد الذهب إلى أعلى مستوى يسجله منذ ما يقرب من أسبوعين.

سعر الذهب اليوم عيار 21

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق – تسجيل قفزة ملموسة خلال الساعات الماضية، إذ ارتفع نحو 80 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة، مستقرًا عند 5630 جنيهًا للبيع و5600 جنيه للشراء وفق آخر تحديثات محلات الصاغة.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا قويًا بلغ نحو 640 جنيهًا، ليصل إلى 45040 جنيهًا للبيع و44800 جنيهًا للشراء، وذلك قبل احتساب أي مصنعية أو دمغة.

سعر عيار 21 بالمصنعية

تختلف المصنعية من محل لآخر، ومن مشغول لآخر، وبحسب الأسعار السائدة في السوق تتراوح المصنعية المضافة لعيار 21 بين 100 و250 جنيهًا للجرام الواحد، وفق تصميم المشغولات وخامتها ومستوى الصناعة.

يشهد السوق حالة من زيادة الطلب على الذهب وسط توقعات بمواصلة موجة الارتفاع العالمية، لاسيما بعد إعلان مجلس الذهب العالمي زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بنحو 3.2 طن للأسبوع الثالث على التوالي.

كما رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب في 2026 إلى 4450 دولارًا للأوقية بدلًا من 4000 دولار، مع ترجيحات بحركة سعرية بين 3950 و4950 دولارًا خلال العام المقبل، مدفوعة بطلب البنوك المركزية واستقرار شهية المستثمرين.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

وفق آخر تحديث للأسعار المحلية في السبت 29 نوفمبر الساعة 04:41 مساءً، جاءت الأسعار في محلات الصاغة كالتالي:

العيارسعر البيعسعر الشراء
عيار 246435 جنيهًا6400 جنيه
عيار 225900 جنيه5865 جنيهًا
عيار 215630 جنيهًا5600 جنيه
عيار 184825 جنيهًا4800 جنيه
عيار 143755 جنيهًا3735 جنيهًا
عيار 123215 جنيهًا3200 جنيه
الأونصة200130 جنيهًا199060 جنيهًا
الجنيه الذهب45040 جنيهًا44800 جنيهًا
الأونصة بالدولار4216.38 دولار 

يثبت الذهب مجددًا أنه الملاذ الآمن الأول للمستثمرين، ومع استمرار توقعات المؤسسات المالية الكبرى بارتفاع الأسعار عالميًا خلال 2025 و2026، يبدو أن السوق المصري يتفاعل سريعًا مع أي تحركات خارجية.

التقارير العالمية أكدت أن الطلب الاستثماري على الذهب في تصاعد مستمر، بالتزامن مع عمليات شراء محلية ترتفع كلما ظهرت إشارات جديدة على استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر.

توقعات الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن تستمر حالة التذبذب الصاعد خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام وتأثر الأسواق بقرارات الفيدرالي الأمريكي وتغيرات أسعار الفائدة.

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

انتبه .. 15 شئ تجعلك مهددا بالأزمة القلبية

شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

