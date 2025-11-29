قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضي التعافي يكسر ظلام الإدمان.. رحلة شفاء شاب من المخدرات في سوهاج
تعليق مثير من الغندور على إصابة تريزيجيه بمقذوفات جماهير الملكي المغربي
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025
جرعة مخدر تهدم عش الزوجية.. عشرينية ترفع دعوى طلاق للضرر في سوهاج
تنتهي 1ديسمبر.. فرصة للتقديم في برنامج زمالة الدكتوراة بهونج كونج
خلل برمجي.. شركات طيران باليابان وأستراليا ونيوزيلندا تلغي عدة رحلات جوية
جبالي يلقي كلمة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اليوم
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-11-2025
10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير
كيف تبدأ الدعاء؟.. 4 خطوات تستجاب بها الدعوة وتكون أقرب للقبول
جوتيريش يدعو لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
رسميا.. الفائزون فى انتخابات نادي سموحة وتشكيل مجلس الإدارة الجديد
اقتصاد

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب في مصر  خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، حيث قفز سعر الجرام بنحو 70 جنيهًا بشكل مفاجئ، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي وتذبذب الأسعار العالمية، وسط تداولات نشطة من التجار والمستهلكين الذين يتابعون حركة المعدن الأصفر بدقة في ظل تقلبات السوق.

أسعار الذهب اليوم 

وتباينت أسعار البيع والشراء في محلات الصاغة، بينما سجلت الأونصة العالمية ارتفاعًا لتصل إلى 4217.81 دولار، ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية. 

ويواصل الذهب الحفاظ على موقعه كأحد أهم الملاذات الاستثمارية التي يلجأ إليها المصريون لحفظ القيمة، خصوصًا في فترات التوتر الاقتصادي.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24: بيع 6435 جنيه – شراء 6390 جنيه

عيار 22: بيع 5900 جنيه – شراء 5855 جنيه

عيار 21: بيع 5630 جنيه – شراء 5590 جنيه

عيار 18: بيع 4825 جنيه – شراء 4790 جنيه

عيار 14: بيع 3755 جنيه – شراء 3725 جنيه

عيار 12: بيع 3215 جنيه – شراء 3195 جنيه

الأونصة: بيع 200130 جنيه – شراء 198705 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم 

الجنيه الذهب: بيع 45040 جنيه – شراء 44720 جنيه

وارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 70 جنيهًا خلال التعاملات الصباحيةاليوم السبت 29 نوفمبر 2025، ليشهد السوق زيادة جديدة في مختلف الأعيرة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 6435 جنيهًا للبيع و6390 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5900 جنيه للبيع و5855 جنيهًا للشراء. وارتفع سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – إلى 5630 جنيهًا للبيع و5590 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 4825 جنيهًا للبيع و4790 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر عيار 14 3755 جنيهًا للبيع و3725 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 12 نحو 3215 جنيهًا للبيع و3195 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الأونصة في السوق المحلية إلى 200130 جنيهًا للبيع و198705 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 45040 جنيهًا للبيع و44720 جنيهًا للشراء. كما بلغت الأونصة عالميًا 4217.81 دولار خلال تعاملات اليوم.

