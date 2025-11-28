تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025

استمر تصاعد سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 28-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

صعود جديد

واستمر صعود الذهب بالتزامن مع بدء تعاملات مساء اليوم، مسجلا زيادة بلغت 35 جنيه في المتوسط وعلي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة

استمرار الصعود

واغلق الذهب مساء أمس على انخفاض مقداره 15 جنيه، لكنه مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة، ارتفع بقيمة 10 جنيهات، ليستمر مسلسل الصعود بقيمة وصلت 35 جنيه علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية

تذبذب المعدن الأصفر

خلال الاسابيع القلائل الماضية تعرض سعر الذهب في مصر لهزات متتالية ليفقد ما يقارب من 500 جنيه علي الأقل

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في اخر تحديث له نحو 5570 جنيه

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6365 جنيه للبيع و 6405 جنيه للشراء

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5570 جنيه للشراء و 5605 جنيه للشراء

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3713 جنيه للبيع و 3736 جنيه للشراءغ

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4774 جنيه للبيع و 4804 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44.56 ألف جنيه للبيع و 44.84 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4205 دولار للبيع و 4206 دولار للشراء

الذهب في السوق العالمي

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في طريقها إلى أن تسجل قفزة للشهر الرابع على التوالي، حيث يجد الذهب الدعم من تفاؤل المستثمرين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما يتجه الدولار إلى تسجيل انخفاض أسبوعي مما يدعم الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند المستوى 4193 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4159 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4182 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

خفض أسعار الفائدة

يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.9% حتى الآن، بينما تعد جلسة اليوم أيضاً هي آخر جليات تداول شهر نوفمبر، وقد سجل الذهب ارتفاعا هذا الشهر بنسبة 4.5% ليعد ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي.

الارتفاعات الأخيرة التي سجلها الذهب خلال هذا الأسبوع ناتجة عن عودة التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، وهو الأمر الذي يعد إيجابيا بالنسبة للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.

أظهرت البيانات أن الأسواق تتوقع احتمالية بنسبة 82.8% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 28.5% المسجلة الأسبوع الماضي.