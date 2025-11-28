سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025

أظهر سعر الذهب في مصر صعودا جديدا مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 28-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

وارتفع سعر جرام الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم بمقدار 10 جنيهات على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من التقلبات والتذبذب على مدار الأسابيع القلائل الماضية ليفقد ما يقارب من 500 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة.

واستكمل أمس نزيف الخسائر ليهوي بقيمة 15 جنيها في المتوسط رغم كسره حالة التراجع قبل قليل

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5545 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6337 جنيه للبيع و 6371 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5545 جنيه للبيع و 5575 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4752 جنيه للبيع و 4778 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 36966 جنيه للبيع و 3716 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.36 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4187 دولار للبيع و 4190 دولار للشراء