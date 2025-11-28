قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في مصر صعودا جديدا مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 28-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

وارتفع سعر جرام الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم بمقدار 10 جنيهات على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من التقلبات والتذبذب على مدار الأسابيع القلائل الماضية ليفقد ما يقارب من 500 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة.

واستكمل أمس نزيف الخسائر ليهوي بقيمة 15 جنيها في المتوسط رغم كسره حالة التراجع قبل قليل

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو  5545 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  6337 جنيه للبيع و 6371 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5545 جنيه للبيع و 5575 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 18اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4752 جنيه للبيع و 4778 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  36966 جنيه للبيع و 3716 جنيه للشراء

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.36 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4187 دولار للبيع و 4190 دولار للشراء

