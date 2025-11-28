جامعة حلوان تطلق المرحلة الثانية من الجلسات التعريفية بالمنح التدريبية المجانية لطلابها

في إطار حرص جامعة حلوان على إعداد وتأهيل طلابها لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحصول على أفضل فرص التوظيف، وانطلاقًا من موافقة مجلس الجامعة على توفير منح تدريبية مجانية لطلابها، أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب المرحلة الثانية من الجلسات التعريفية الخاصة بهذه المنح، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، َ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تأتي هذه الجلسات بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية (PDF)، حيث تشمل برامج تدريبية في اللغة الإنجليزية، ومهارات التعامل مع سوق العمل، ومهارات العمل عن بُعد، وغيرها من المهارات التي تستهدف الطلاب بشكل عام، مع اهتمام خاص بطلاب ذوي الإعاقة.

تهدف الجلسات إلى تقديم عرض شامل حول طبيعة المنح التدريبية، وشروط وآليات التقديم، ومدة التدريب، وكيفية الحصول على الشهادة بعد الانتهاء من البرنامج. ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذه الجلسات شهدت مشاركة نحو 1000 طالب وطالبة.

وتحرص الإدارة العامة لرعاية الطلاب على إشراك أكبر عدد ممكن من الطلاب في هذه الجلسات، من خلال التعاون مع أقسام رعاية الطلاب بالكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، حيث ستشمل المرحلة الثانية تنظيم جلسات تعريفية بالكليات خارج الحرم الجامعي، بما يتيح للطلاب التعرف على المنح التدريبية المجانية التي توفرها الجامعة، بهدف الارتقاء بمستواهم الأكاديمي والمهني وتنمية مهاراتهم المختلفة.

