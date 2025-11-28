قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة حلوان تطلق المرحلة الثانية من الجلسات التعريفية بالمنح التدريبية المجانية لطلابها

جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة حلوان على إعداد وتأهيل طلابها لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحصول على أفضل فرص التوظيف، وانطلاقًا من موافقة مجلس الجامعة على توفير منح تدريبية مجانية لطلابها، أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب المرحلة الثانية من الجلسات التعريفية الخاصة بهذه المنح، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، َ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تأتي هذه الجلسات بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية (PDF)، حيث تشمل برامج تدريبية في اللغة الإنجليزية، ومهارات التعامل مع سوق العمل، ومهارات العمل عن بُعد، وغيرها من المهارات التي تستهدف الطلاب بشكل عام، مع اهتمام خاص بطلاب ذوي الإعاقة.  

تهدف الجلسات إلى تقديم عرض شامل حول طبيعة المنح التدريبية، وشروط وآليات التقديم، ومدة التدريب، وكيفية الحصول على الشهادة بعد الانتهاء من البرنامج. ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذه الجلسات شهدت مشاركة نحو 1000 طالب وطالبة.  

وتحرص الإدارة العامة لرعاية الطلاب على إشراك أكبر عدد ممكن من الطلاب في هذه الجلسات، من خلال التعاون مع أقسام رعاية الطلاب بالكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، حيث ستشمل المرحلة الثانية تنظيم جلسات تعريفية بالكليات خارج الحرم الجامعي، بما يتيح للطلاب التعرف على المنح التدريبية المجانية التي توفرها الجامعة، بهدف الارتقاء بمستواهم الأكاديمي والمهني وتنمية مهاراتهم المختلفة.  
 

سوق العمل جامعة حلوان جمعية التطوير والتنمية ذوي الإعاقة طلاب ذوي الإعاقة

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: إضعاف اللغة العربية والدعوة للعامية محاولة لفصل الأجيال عن التراث

إعلام الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي السادس

غدا.. إعلام الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي السادس حول الإعلام الدعوي وبناء الإنسان

الشيخ مؤمن الخليجي، إمام وخطيب مسجد الحسين

خطيب مسجد الحسين: هذا الفعل يضمن لك مرافقة النبي في الجنة عليك

بالصور

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

