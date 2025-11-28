قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

خالد يوسف

تتنوع مخالفات المرور، منها بسبب تجاوز السرعة المحددة أو عدم ارتداء حزام الأمان أو السير عكس الاتجاه، وغيرها، ويترتب على كل منها غرامات مالية أو عقوبات، لذلك يتساءل الكثير من مالكي السيارات عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2025.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 من بوابة مصر الرقمية

يمكن تجديد رخصة المركبة و الاستعلام وسداد مخالفات المرور 2025 عن طريق بوابة مصر الرقمية دون الحاجة للانتظار من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على موقع مصر الرقمية.

ـ أدخل رقم الهاتف أو المستخدم.

ـ أدخل الرقم السري.

ـ ادخل على مركباتي.

ـ اضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور.

ـ اضغط على بدء الخدمة.

ـ أدخل رقم السيارة المرغوب في الاستعلام عنها.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة

ـ تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــــــــــــــا.

ـ اختر خدمات نيابات المرور.

ـ ادخل على الاستعلامات.

ـ أدخل رقم لوحة السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها.

ـ اختر خدمة مخالفات رخص السيارة.

ـ أدخل رقم رخصة القيادة التي ترغب الاستعلام عنها.

ـ ستظهر لك قيمة مخالفات المرور كاملة.

خطوات دفع غرامة مخالفات المرور

ـ الدخول على موقع النيابة العامة للمرور من هنـــــــــــــــــا.

ـ اضغط على الدفع الإلكتروني.

ـ اضغط على (دفع مخالفات المرور).

ـ ادخل رقم لوحة السيارة وكذلك كتابة الحروف.

ـ انقر على كلمة (عرض).

ـ ستظهر لك كافة المخالفات المسجلة على السيارة أو المركبة، واختر نوع المخالفة التي ترغب في دفعها.

ـ اضغط على طريقة الدفع المناسبة لك إما الفيزا، الماستر كارد، أو الدفع نقدًا في أحد مكاتب البريد أو البنوك.

ـ اتبع تعليمات الدفع ومن ثم سيصل لك إيصال بقيمة الدفع على بريدك الإلكتروني الخاص بك

كيف تقدم تتظلم على مخالفات المرور برقم السيارة 2025؟

تعتبر خدمة التظلمات على مخالفات المرور إحدى الخدمات التي تقدمها النيابة العامة للمرور على موقعها الإلكتروني، ويمكن التظلم من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ افتح الموقع الرسمي للنيابة العامة.

ـ أختر كلمة التظلمات، ثم اختر نوع التظلم من مربع رخص القيادة.

ـ اكتب الرقم القومي في المكان المخصص، واضغط على تفاصيل مخالفات المرور الخاصة بك.

ـ بعدها قم بتحديد نوع المخالفة المطلوب التظلم عليها، ثم اختر أيقونة «تظلم».

ـ اقرأ الشروط والأحكام وموافقتك عليها ضرورية لاستكمال التظلم والخطوات.

ـ أدخل البيانات الشخصية المطلوبة والمقررة، واضغط على إرسال الطلب.

ـ ثم يظهر لك إيصال التظلم، والرقم الخاص به، احتفظ به للمتابعة.

ـ يتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.

