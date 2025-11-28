قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
بسبب كيس شيبسي.. تفاصيل تعدى صاحب معرض سيارات علي فتاة معاقة بطوخ
مصدر يكشف سبب غياب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
بالصور

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

أسماء عبد الحفيظ

توفي المدرب الرياضي والإنفلونسر الروسي Dmitry Nuyanzin، عن عمر 30 عامًا، بعد أن شارك في ما وصفه بـ تحدي الطعام؛ حيث كان يتناول يوميًا كميات هائلة من الوجبات السريعة، برجر، بيتزا، كيكات، أطعمة دسمة تُغطى بالمايونيز وغير ذلك، ليصل إجمالي السعرات إلى أكثر من 10 آلاف سعرة حرارية يومياً. 

تحدي الوجبات السريعة 

بحسب التقارير، كان الهدف من هذا التحدي أن يكسب نحو 25 كجم ثم يعرض تحولاً أمام متابعيه، كجزء من برنامج خسارة وزن سيقدمه لاحقًا. 

لكن الأمور أخذت منحى مأساويًا: في اليوم الذي سبقت وفاته، ألغى تدريباته وأبلغ أصدقاءه بأنه يشعر بتوعك وينوي زيارة الطبيب، لكنه فارق الحياة أثناء نومه، على الأرجح إثر فشل مفاجئ في القلب.

لماذا هذا التحدي؟

بحسب مصادر إعلامية، أراد Nuyanzin أن يصنع قصة نجاح غير مألوفة: أولاً زيادة كبيرة في الوزن، ثم خسارته بسرعة لإظهار فعالية برنامجه في اللياقة.

وثّق خلال الأسابيع ما كان يتناوله: فطور من كيكات وحلويات، غداء ضخم من فطائر مايونيز، عشاء من بيتزا وبرجر، مع بطاطس مقلية ووجبات خفيفة طوال اليوم.

وبحلول منتصف التحدي، أعلن أنه اكتسب نحو 13 – 15 كجم، ووصل وزنه إلى حوالي 105 كجم حسب ما نشر يوم 18 نوفمبر في حسابه.

تداعيات وفاة الإنفلونسر الروسي وردود الفعل

وفاة Nuyanzin أثارت صدمة كبيرة في أوساط متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان كثيرون قد ظنوا بأنه “مدرب للياقة”، لكن الأمر انقلب إلى مثال يحذر منه الجميع.

خبر وفاته أعاد النقاش حول تحديات السوشيال ميديا غير المسؤولة، التي تُقدم أحيانًا كترفيه أو محتوى لافت ولكنها تُخفي مخاطر حقيقية على الصحة.

أشار متخصصون في التغذية والصحة إلى أن الإفراط في السعرات والدهون والصوديوم، كما هو الحال في الوجبات السريعة المتكررة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب، السمنة، اضطرابات ضغط الدم، أمراض مزمنة وحتى الموت المفاجئ.

ماذا يقول العلم عن مخاطر الإفراط في الوجبات السريعة؟

الوجبات السريعة غالبًا ما تحتوي على سعرات حرارية عالية، دهون مشبعة، دهون مهدرجة، نسب عالية من الصوديوم والسكريات. اعتمادها المتكرر يمكن أن يؤدي إلى السمنة، أمراض القلب والشرايين، اضطرابات في ضغط الدم والكوليسترول، مشكلات في الجهاز الهضمي، وحتى زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من الأمراض.

الأطباء وخبراء التغذية ينصحون بعدم المبالغة في تناول هذه الأطعمة بشكل مستمر، واعتبارها من المناسبات وليس كعادة يومية.

لماذا قصة Nuyanzin مهمة إنذار وليس ترفيه

قصة Dmitry تذكّرنا أن ما يُعرض على السوشيال ميديا من تحديات "جذابة" قد يكون مدفوعًا بالبحث عن الشهرة، المتابعين، أو الأرباح. لكن الجسم البشري له حدود. الاستخدام المفرط للوجبات السريعة خصوصًا بكمية وسعرات مرتفعة جدًا، ليس مجرد قضية وزن مؤقت، بل مخاطرة حقيقية للحياة.

هي رسالة: قبل أن تنخدع بـ ترند أو تحدي، فكر في صحتك، لا تعرض جسدك لمغامرات غير محسوبة بدافع الترفيه أو الشهرة .

بالصور

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

