تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

توفي المدرب الرياضي والإنفلونسر الروسي Dmitry Nuyanzin، عن عمر 30 عامًا، بعد أن شارك في ما وصفه بـ تحدي الطعام؛ حيث كان يتناول يوميًا كميات هائلة من الوجبات السريعة، برجر، بيتزا، كيكات، أطعمة دسمة تُغطى بالمايونيز وغير ذلك، ليصل إجمالي السعرات إلى أكثر من 10 آلاف سعرة حرارية يومياً.

تحدي الوجبات السريعة

بحسب التقارير، كان الهدف من هذا التحدي أن يكسب نحو 25 كجم ثم يعرض تحولاً أمام متابعيه، كجزء من برنامج خسارة وزن سيقدمه لاحقًا.

الإنفلونسر الروسي

لكن الأمور أخذت منحى مأساويًا: في اليوم الذي سبقت وفاته، ألغى تدريباته وأبلغ أصدقاءه بأنه يشعر بتوعك وينوي زيارة الطبيب، لكنه فارق الحياة أثناء نومه، على الأرجح إثر فشل مفاجئ في القلب.

لماذا هذا التحدي؟

الإنفلونسر الروسي

بحسب مصادر إعلامية، أراد Nuyanzin أن يصنع قصة نجاح غير مألوفة: أولاً زيادة كبيرة في الوزن، ثم خسارته بسرعة لإظهار فعالية برنامجه في اللياقة.

وثّق خلال الأسابيع ما كان يتناوله: فطور من كيكات وحلويات، غداء ضخم من فطائر مايونيز، عشاء من بيتزا وبرجر، مع بطاطس مقلية ووجبات خفيفة طوال اليوم.

وبحلول منتصف التحدي، أعلن أنه اكتسب نحو 13 – 15 كجم، ووصل وزنه إلى حوالي 105 كجم حسب ما نشر يوم 18 نوفمبر في حسابه.

تداعيات وفاة الإنفلونسر الروسي وردود الفعل

وفاة Nuyanzin أثارت صدمة كبيرة في أوساط متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان كثيرون قد ظنوا بأنه “مدرب للياقة”، لكن الأمر انقلب إلى مثال يحذر منه الجميع.

خبر وفاته أعاد النقاش حول تحديات السوشيال ميديا غير المسؤولة، التي تُقدم أحيانًا كترفيه أو محتوى لافت ولكنها تُخفي مخاطر حقيقية على الصحة.

أشار متخصصون في التغذية والصحة إلى أن الإفراط في السعرات والدهون والصوديوم، كما هو الحال في الوجبات السريعة المتكررة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب، السمنة، اضطرابات ضغط الدم، أمراض مزمنة وحتى الموت المفاجئ.

ماذا يقول العلم عن مخاطر الإفراط في الوجبات السريعة؟

الوجبات السريعة غالبًا ما تحتوي على سعرات حرارية عالية، دهون مشبعة، دهون مهدرجة، نسب عالية من الصوديوم والسكريات. اعتمادها المتكرر يمكن أن يؤدي إلى السمنة، أمراض القلب والشرايين، اضطرابات في ضغط الدم والكوليسترول، مشكلات في الجهاز الهضمي، وحتى زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من الأمراض.

الأطباء وخبراء التغذية ينصحون بعدم المبالغة في تناول هذه الأطعمة بشكل مستمر، واعتبارها من المناسبات وليس كعادة يومية.

لماذا قصة Nuyanzin مهمة إنذار وليس ترفيه

قصة Dmitry تذكّرنا أن ما يُعرض على السوشيال ميديا من تحديات "جذابة" قد يكون مدفوعًا بالبحث عن الشهرة، المتابعين، أو الأرباح. لكن الجسم البشري له حدود. الاستخدام المفرط للوجبات السريعة خصوصًا بكمية وسعرات مرتفعة جدًا، ليس مجرد قضية وزن مؤقت، بل مخاطرة حقيقية للحياة.

هي رسالة: قبل أن تنخدع بـ ترند أو تحدي، فكر في صحتك، لا تعرض جسدك لمغامرات غير محسوبة بدافع الترفيه أو الشهرة .