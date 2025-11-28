قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، اليوم الجمعة، دير القديسة حنّة للراهبات التابع لإيبارشية النمسا، وذلك في إطار زيارته الحالية للنمسا.

كلمة روحية

وصلى قداسته، لدى وصوله، صلاة الشكر في كنيسة الدير، ثم ألقى كلمة روحية للأمهات الراهبات، تناولت معاني الفرح فى حياة الراهبة، وأهمية النمو الروحي، كما أجاب قداسته على الأسئلة الروحية والرهبانية التي طرحتها الراهبات.

رافق قداسة البابا خلال الزيارة، إلى جانب نيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا ورئيس الدير، نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

يُذكر أن دير القديسة حنّة تم الاعتراف به من قبل المجمع المقدس كأحد أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام ٢٠٢٣، في خطوة مهمة تسهم في دعم الحياة الرهبانية النسكية خارج مصر.