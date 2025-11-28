قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الغد.. أجواء خريفية وأمطار تضرب بعض المحافظات
"الزراعة": 7.5 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
معهد تيودور بلهارس يحتفل بتخرج الدفعة الخامسة من المعهد الفني للتمريض
وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية كرواتيا
أول تعليق لإدارة مدرسة قايتباي بعد إخلاء سبيل السائق في واقعة التعدي على الطالبات
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
معهد تيودور بلهارس يحتفل بتخرج الدفعة الخامسة من المعهد الفني للتمريض

معهد تيودور بلهارس
معهد تيودور بلهارس
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تخريج دفعات جديدة من التمريض يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصحي المصري، مضيفًا أن تأهيل كوادر تمريضية مؤهلة هو ركيزة أساسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمنظومة الرعاية الطبية في مصر.

تخريج الدفعة الخامسة من المعهد الفني للتمريض

وفي هذا الإطار، احتفل معهد تيودور بلهارس للأبحاث بتخريج الدفعة الخامسة من المعهد الفني للتمريض، في خطوة جديدة لتعزيز الكوادر الصحية المؤهلة، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، والدكتور عمر صبري أمين عام المعهد، والدكتورة أفنان سرحان مدير المستشفى، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة البحثية بالمعهد.

وأكد د. أحمد عبدالعزيز أن المعهد لا يدخر جهدًا في إعداد جيل جديد من مقدمي الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، مشيرًا إلى أن التمريض يمثل العمود الفقري لأي منظومة طبية ناجحة، كما أوضح أن بناء كوادر تمريضية واعية ومؤهلة علميًا وإنسانيًا هو استثمار مباشر في صحة المواطن المصري، وترسيخ لنهج الدولة في دعم وتنمية العنصر البشري، موضحًا أن خريجات الدفعة الخامسة يُعدن امتدادًا لمسيرة المعهد في تخريج كوادر قادرة على العمل بكفاءة في مختلف المؤسسات الصحية، ويمثلن سفراء للمعهد بما يعكس جودة برامج التأهيل والتدريب .

وتضمّن الحفل فقرات فنية مبهجة قدمها كورال مدرسة التمريض، شملت عروضًا وطنية وحماسية أضفت أجواءً من البهجة والفخر بين الحضور، كما شهدت الفعالية تكريم الطالبات المتفوقات تقديرًا لتميزهن الأكاديمي والعملي، وتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس من وزارة التربية والتعليم والمعهد الفني الصحي بإمبابة، والعاملين بالمعهد الفني للتمريض، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة البحثية بمعهد تيودور بلهارس ممن أسهموا في الارتقاء بكفاءة العملية التعليمية.

وجرى تنظيم مراسم التخريج بدقة فائقة من إدارة المعهد الفني للتمريض بقيادة السيدة إنشراح سليمان، بما يليق بمكانة المعهد وحرصه على تقديم نموذج متميز في التعليم التمريضي، وبما يعكس الالتزام بمعايير الجودة والانضباط.

واختتمت الاحتفالية وسط أجواء عكست مدى اعتزاز معهد تيودور بلهارس بخريجاته، مؤكدًا مواصلته رسالته في إعداد كوادر تمريضية قادرة على الإسهام الفعّال في دعم القطاع الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في مصر، بما يتماشى مع خطط الدولة للنهوض بالقطاع الطبي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

