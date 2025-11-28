قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفيت نائمة.. والدة هبة الزياد ترد على الشائعات بعد وفاة نجلتها
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

جمال شعبان وهبة الزياد
جمال شعبان وهبة الزياد
البهى عمرو

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ظاهرة الموت المفاجئ أصبحت ظاهرة عصرية، موضحًا أن الفترة الأخيرة هناك شباب كثيرين يموتون دون الشعور بأمراض سابقة.

وأضاف  العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الحياة ما هي إلا نبضة، فكل شخص قريب من الموت ولذلك على الجميع العمل لمثل هذا اليوم.

الزعل

ولفت إلى أن وفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد قد تكون بسبب الزعل، لكن الرجيم القاسي لا يسبب الوفاة، لكن قد يسبب إغماء فقط، لكن لا يسبب الوفاة.

الإعلامية الشابة هبة الزياد

 

وأشار إلى أن حالة الإعلامية الشابة هبة الزياد، توفيت بسبب توقف قلبي مفاجئ، وأن ما تعرضت له سكة قلبية، وأنه يطلب الجميع بالدعاء للراحلة.

وكشف الإعلامي مصعب العباسي، تفاصيل جديدة ولأول مرة عن وفاة الإعلامية هبة الزياد، وقال إنه تم الاتصال بـ والدة الراحلة هبة وهي المهندسة صباح، وأكدت أن الراحلة كانت بمفردها في الشقة وتوفيت على «الكنبة بغرفة المعيشة».

وأضاف مصعب العباسي خلال برنامجه " علامة استفهام" أن والدة الراحلة قالت إن سبب الوفاة، يرجع لـ هبوط حاد في الدورة الدموية، وأن « والدة الراحلة كشفت أن الإعلامية هبة كانت في فترة رجيم قاسي، وأن هذا الأمر قد يكون سبب الوفاة»

لم تكن تعاني من أي مرض
وأوضح أن الراحلة كان لديها طموح بتحقيق نجاحات كبيرة في المجال الإعلامي، وأن الراحلة لم تكن تعاني من أي مرض، وكانت حريصة طوال الوقت على تقديم الأفضل.

وكشف أن آخر تواصل بين الراحلة و إدارة قناة الشمس، كان قبل الوفاة بيوم، بسبب حلقة للراحلة اعتذرت عن تسجيلها بسبب شعورها ببعض التعب.

حافظة 27 جزء
كما أكدت الإعلامية إيمان الصاوي صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، أن الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله، " حافظة 27 جزء" وكانت حريصة على الصلاة.

كانت طالبة بالأزهر الشريف

وأضافت صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد،  أن الراحلة كانت من خريجي الأزهر الشريف، حاصلة على الثانوية الأزهرية، وكانت تتعامل بالدين، وأنها لن تفتعل مشكلة في يوم من الأيام مع أحد.

تناولت عصير برتقال قبل الوفاة

ولفتت إلى أن الراحلة كانت تمارس الرياضة، وفي نفس الوقت كانت في مرحلة عمل رجيم، وأنها قبل الوفاة تناولت عصير برتقال، وحدث لديها هبوط في السكر، وبعدها توفيت.

توفيت قبل الوصول لها بـ 5 ساعات



وأشارت إلى أن الإعلامية هبة الزياد، توفيت قبل الوصول لها بـ 5 ساعات، ودخلت في حالة بكاء شديد على الهواء، وأنها حتى هذه اللحظة في حالة صدمة.

وفاة هبة الزياد


نشر الحساب الرسمي لهبة الزياد بيان وفاتها، حيث جاء فيه: "لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله".

كما عبرت إدارة قناة الشمس، التي كانت تعمل فيها الراحلة، عن حزنها الشديد لرحيل هبة الزياد. في بيان رسمي، نعت الإدارة، الإعلامية، واصفة إياها بأنها كانت مثالًا للالتزام والمهنية.

وأضاف البيان: "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى إدارة قناة الشمس رحيل إحدى مذيعات القناة الإعلامية هبة الزياد، والتي تركت أثرًا طيبًا في نفوس زملائها والمشاهدين".

كما دعت إدارة القناة، الله أن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

سبب وفاة هبة الزياد


تم الكشف عن أسباب الوفاة المفاجئة للإعلامية الشابة هبة الزياد، حيث تبين أنها توفيت وهي نائمة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وقبلها بأيام اعتذرت عن تسجيل حلقة من برنامجها كان مقرراً تصويره، معلنة لزملائها أنها مرهقة وأنها سجلت عدد حلقات كافياً لبرنامجها الذي يبث على فضائية الشمس.

في السياق نفسه كشفت المذيعة الراحلة في فيديو لها عبر وسائل إعلام محلية قبل وفاتها بشهور تعرضها للتهديد والابتزاز وقالت إنها تتعرض لحملة ابتزاز من مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول وأنها اتخذت الإجراءات القانونية للرد على من يبتزونها.

آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد



قامت هبة الزياد بنشر آخر مقطع فيديو لها قبل رحيلها المفاجئ، والذي تم تداوله بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية.

ظهرت هبة في حالة تفاؤل، داعية المتابعين لتحدي أنفسهم من أجل تحقيق الأفضل. في الفيديو، علقت قائلة: "أحب حياتي التليفزيونية".

كما قدمت نصيحة للمتابعين كالآتي: "أول طريقة أنك تكون نسخة أفضل من نفسك.. أنك تتحدى النسخة السابقة من نفسك في كل يوم". ودعتهم إلى وضع أهداف مرتفعة في حياتهم، قائلة: "لما تحط أهداف عادية هتاخد العادي، لكن لو حطيت أهداف عالية حتركب مع الناس اللي فوق".

جمال شعبان الرجيم القاسي الدكتور جمال شعبان معهد القلب القومي هبة الزياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد عبد المنعم

أبوريدة: أشفق على محمد عبدالمنعم.. وهذا موقفه من الانضمام لـ منتخب مصر

دولار

تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

حسين شريف

حسين شريف يعود لرئاسة شركة إيركايرو

الفرن الكهربائي

الأكثر استخداما في الشتاء.. نصائح لاستخدام هذه الأجهزة وتقليل فاتورة الكهرباء

وزيرا التضامن والاتصالات

بروتكول بين التضامن والاتصالات لتدريب وتأهيل ذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة للعمل فى قطاع الاتصالات

بالصور

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد