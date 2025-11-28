هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ظاهرة الموت المفاجئ أصبحت ظاهرة عصرية، موضحًا أن الفترة الأخيرة هناك شباب كثيرين يموتون دون الشعور بأمراض سابقة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الحياة ما هي إلا نبضة، فكل شخص قريب من الموت ولذلك على الجميع العمل لمثل هذا اليوم.

الزعل

ولفت إلى أن وفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد قد تكون بسبب الزعل، لكن الرجيم القاسي لا يسبب الوفاة، لكن قد يسبب إغماء فقط، لكن لا يسبب الوفاة.

الإعلامية الشابة هبة الزياد

وأشار إلى أن حالة الإعلامية الشابة هبة الزياد، توفيت بسبب توقف قلبي مفاجئ، وأن ما تعرضت له سكة قلبية، وأنه يطلب الجميع بالدعاء للراحلة.

وكشف الإعلامي مصعب العباسي، تفاصيل جديدة ولأول مرة عن وفاة الإعلامية هبة الزياد، وقال إنه تم الاتصال بـ والدة الراحلة هبة وهي المهندسة صباح، وأكدت أن الراحلة كانت بمفردها في الشقة وتوفيت على «الكنبة بغرفة المعيشة».

وأضاف مصعب العباسي خلال برنامجه " علامة استفهام" أن والدة الراحلة قالت إن سبب الوفاة، يرجع لـ هبوط حاد في الدورة الدموية، وأن « والدة الراحلة كشفت أن الإعلامية هبة كانت في فترة رجيم قاسي، وأن هذا الأمر قد يكون سبب الوفاة»

لم تكن تعاني من أي مرض

وأوضح أن الراحلة كان لديها طموح بتحقيق نجاحات كبيرة في المجال الإعلامي، وأن الراحلة لم تكن تعاني من أي مرض، وكانت حريصة طوال الوقت على تقديم الأفضل.

وكشف أن آخر تواصل بين الراحلة و إدارة قناة الشمس، كان قبل الوفاة بيوم، بسبب حلقة للراحلة اعتذرت عن تسجيلها بسبب شعورها ببعض التعب.

حافظة 27 جزء

كما أكدت الإعلامية إيمان الصاوي صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، أن الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله، " حافظة 27 جزء" وكانت حريصة على الصلاة.

كانت طالبة بالأزهر الشريف



وأضافت صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، أن الراحلة كانت من خريجي الأزهر الشريف، حاصلة على الثانوية الأزهرية، وكانت تتعامل بالدين، وأنها لن تفتعل مشكلة في يوم من الأيام مع أحد.

تناولت عصير برتقال قبل الوفاة

ولفتت إلى أن الراحلة كانت تمارس الرياضة، وفي نفس الوقت كانت في مرحلة عمل رجيم، وأنها قبل الوفاة تناولت عصير برتقال، وحدث لديها هبوط في السكر، وبعدها توفيت.

توفيت قبل الوصول لها بـ 5 ساعات





وأشارت إلى أن الإعلامية هبة الزياد، توفيت قبل الوصول لها بـ 5 ساعات، ودخلت في حالة بكاء شديد على الهواء، وأنها حتى هذه اللحظة في حالة صدمة.

وفاة هبة الزياد



نشر الحساب الرسمي لهبة الزياد بيان وفاتها، حيث جاء فيه: "لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله".

كما عبرت إدارة قناة الشمس، التي كانت تعمل فيها الراحلة، عن حزنها الشديد لرحيل هبة الزياد. في بيان رسمي، نعت الإدارة، الإعلامية، واصفة إياها بأنها كانت مثالًا للالتزام والمهنية.

وأضاف البيان: "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى إدارة قناة الشمس رحيل إحدى مذيعات القناة الإعلامية هبة الزياد، والتي تركت أثرًا طيبًا في نفوس زملائها والمشاهدين".

كما دعت إدارة القناة، الله أن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

سبب وفاة هبة الزياد



تم الكشف عن أسباب الوفاة المفاجئة للإعلامية الشابة هبة الزياد، حيث تبين أنها توفيت وهي نائمة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وقبلها بأيام اعتذرت عن تسجيل حلقة من برنامجها كان مقرراً تصويره، معلنة لزملائها أنها مرهقة وأنها سجلت عدد حلقات كافياً لبرنامجها الذي يبث على فضائية الشمس.

في السياق نفسه كشفت المذيعة الراحلة في فيديو لها عبر وسائل إعلام محلية قبل وفاتها بشهور تعرضها للتهديد والابتزاز وقالت إنها تتعرض لحملة ابتزاز من مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول وأنها اتخذت الإجراءات القانونية للرد على من يبتزونها.

آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد





قامت هبة الزياد بنشر آخر مقطع فيديو لها قبل رحيلها المفاجئ، والذي تم تداوله بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية.

ظهرت هبة في حالة تفاؤل، داعية المتابعين لتحدي أنفسهم من أجل تحقيق الأفضل. في الفيديو، علقت قائلة: "أحب حياتي التليفزيونية".

كما قدمت نصيحة للمتابعين كالآتي: "أول طريقة أنك تكون نسخة أفضل من نفسك.. أنك تتحدى النسخة السابقة من نفسك في كل يوم". ودعتهم إلى وضع أهداف مرتفعة في حياتهم، قائلة: "لما تحط أهداف عادية هتاخد العادي، لكن لو حطيت أهداف عالية حتركب مع الناس اللي فوق".