مفوضة الاتحاد الأوروبي: حان الوقت لإنهاء العنف ضد الشعب الفلسطيني

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إنه حان الوقت لإنهاء العنف ضد الشعب الفلسطيني، متابعة: الفلسطينيون ليس لديهم مكان يلجأون إليه في الشتاء.

وأضافت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات من أمام معبر رفح، أن الوضع الإنساني الراهن في غزة كارثي والخبراء يحذرون من شتاء قاس على سكان القطاع.

وتابعت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: أننا نرصد انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار ونشدد على ضرورة الحفاظ عليه.

واكدت على أن غزة تحتاج إلى تدفق وفير للمساعدات الإنسانية وعلى إسرائيل السماح لوكالات الأمم المتحدة بالقيام بدورها.