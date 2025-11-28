وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزيرا خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي، والأردن يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، كما شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة.

وأكد وزيرا خارجية مصر والأردن على ضرورة حشد الدعم الدولي لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى أهمية الدفع نحو مسار سياسي جاد على أساس حل الدولتين.

وأكد عبد العاطي، على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة، وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة.

دخول المساعدات



وشدد على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وأهمية دعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.



