تنفيذ 92%.. وزير الري يتابع موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وأشار التقرير إلى أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تصل الى 92% ، وقد تم نهو جميع أعمال الخرسانة المسلحة لجسم قنطرة فم بحر يوسف والكوبرى الواقع عليه، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل الهيدروليكية، وتنفيذ أعمال الحماية الحجرية، وجارى أعمال تنفيذ حائط الحماية والتوجيه من الستائر المعدنية فى الأمام .

وفى قنطرة حجز الابراهيمية، فقد تم تركيب البوابات المصنعة فى اليابان وتركيب منظومة التشغيل، ونهو أعمال الحماية الحجرية فى الأمام والخلف داخل حفرة الانشاء، وجارى تنفيذ السد الدائم وتنفيذ حائط التوجيه بالستائر المعدنية بالأمام، جارى تنفيذ مبنى التشغيل .

وفيما يخص قناطر فم البدرمان وفم الديروطية وفم أبوجبل وفم ايراد الدلجاوى وفم الساحلية، فقد تم الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لجسم القنطرتين وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل .

كما يجرى تنفيذ أعمال الطرق والحوائط الساندة وتكسية الميول بمبانى الأحجار و الأسوار وشبكة الكهرباء والاضاءة الخارجية، وجارى تركيب منظومة التشغيل فى مبنى التحكم، وجارى التشطيبات لمبنى التشغيل والتحكم ومبنى مخازن علب التجفيف للصيانة .

وفى إطار إنشاء منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب لادارة المياه بمنطقة مصر الوسطى .. فإنه يجرى تنفيذ عدد (٤٠) محطة رصد لأهم القناطر والمآخذ ومحطات الرفع التى تقع على ترع الابراهيمية وبحر يوسف بمحافظات (أسيوطـ ـ المنيا ـ بنى سويف ـ الفيوم ـ الجيزة )، وتم توريد واختبار الحساسات لقياس المناسيب فى محطات الرصد المستهدفة، وجارى تجهيز برامج تشغيل المنظومة .

صيانة وتطوير القناطر القديمة

كما يجرى تجهيز التصميمات ومستندات الطرح لأعمال تنسيق وتجميل الموقع بالإضافة لصيانة وتطوير القناطر القديمة للمحافظة عليها كأثر تاريخى وتحويلها لمزار سياحى .

كما يجرى التنسيق بين الوزارة ومحافظة أسيوط وهيئة الآثار ووزارة النقل لتحويل المرور على القناطر الجديدة ولتنفيذ مقترحات التجميل والتطوير .

جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.