امتداد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر | تفاصيل مهمة

تواصل الهيئة القومية للأنفاق دراسة مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق في المسافة بين محطة المرج الجديدة وشبين القناطر، والذي يمتد بطول 19 كم ويضم 14 محطة جديدة، بهدف توفير وسيلة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع سيُنفذ على مسار خط السكة الحديد الحالي في مسار معزول، مع إلغاء المزلقانات لتقليل الحوادث، واستبدال خط السكة الحديد بالمترو، بما يسهم في استيعاب الزيادة المتنامية في طلب النقل على المسار، وتحقيق تكامل مع وسائل النقل العامة والخاصة، وتقليل الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

ويهدف المشروع أيضًا إلى خفض استخدام المركبات على الطرق الرئيسية، مما يقلل من تكاليف الصيانة ويحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة. وأكدت الهيئة أن تنفيذ المشروع سيكون داخل حرم السكة الحديد القائم، مما يسهم في الاستفادة من المسار الحالي دون الحاجة لأعمال نزع ملكية واسعة.