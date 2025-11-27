في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

طرح الفنان الشاب الحسن عادل والمطربة جنات أغنيتهما الجديدة «الليلة حلوة» على جميع منصات السوشيال ميديا، حيث تم تقديم العمل في شكل فيديو كليب بإطلالة مرحة وطابع موسيقي مبهج يعكس الأجواء الاحتفالية التي يحملها الدويتو.

ويأتي العمل الغنائي من كلمات محمود سليم، وألحان تيام علي، وتوزيع يوسف حسين، ليجمع بين صوتين يلتقيان لأول مرة في عمل غنائي مشترك، ليقدما لونا يجمع بين الإحساس والعفوية والإيقاع الخفيف الذي يراهن على انتشار واسع بين الجمهور خلال الأيام المقبلة، والعمل الفني جيتار مصطفي نصر، ومن إخراج احمد الجندي، سوشيال ميديا فريق الحسن عادل - مارسيلو.

وأعرب المطرب الحسن عادل عن سعادته بالتعاون مع جنات، قائلاً في تصريحاته: "استمتعت جداً بالغناء مع جنات، والكيمياء بينا ظهرت في التسجيل والتصوير، وكنت حابب نقدم حاجة تفرح الناس وتخلي الليلة حلوة بجد، وردود الفعل اللي وصلتني من أول ساعة خلتني متحمس أكتر للأعمال الجاية".

ويواصل الحسن عادل ترسيخ حضوره في الساحة الغنائية، بعدما نجح في تحقيق انتشار متصاعد عبر مجموعة من الأعمال التي لاقت تفاعلًا واسعًا، ومنها «إستنيت»، «مش سالكين»، «اليوم العيد»، «ياحلاوة رمضان»، «رجوع ناهيناه»، و«مطرقعة»، إلى جانب نجاحه اللافت في تعاونه مع إسلام شيندي في أغنية «أعوذ بالله من عنيكم» التي حققت نسب مشاهدة كبيرة على المنصات الرقمية.

وينتظر أن يحقق دويتو «الليلة حلوة» تفاعلا قويا خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تميز اللون الغنائي الذي يجمع بين الطابع الشبابي والأجواء الاحتفالية، إلى جانب مشاركة المطربة جنات التي تعد واحدة من أبرز الأصوات النسائية على الساحة العربية، إلى جانب الشعبية المتنامية للحسن عادل بين الجمهور الشاب.