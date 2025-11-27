الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية العشّة بريف القنيطرة جنوبي سوريا

أ ش أ

توغّلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الخميس/، داخل قرية العشّة في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن دورية الاحتلال حذرت أهالي القرية من الاقتراب من أراضيهم الزراعية المحيطة، مهددةً بإطلاق النار عليهم إذا اقتربوا منها.

وأشارت قوة الاحتلال إلى أن المنطقة ستشهد خلال الأيام المقبلة أعمال حفر لإقامة نقطة عسكرية غرب القرية.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك مع سوريا عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على السوريين، من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.