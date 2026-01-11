قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

حذرت هيئة الأرصاد من أجواء شديد البرودة فى الصباح الباكر، غدا الاثنين، مائلة للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء.

أمطار غزيرة ورعدية

وعن فرص سقوط الأمطار، توقعت الهيئة أن تكون متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا
على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري، مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء ومدن القناة قد تمتد مساء بنسبة حدوث 20٪ تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى.

May be an image of text

وتنشط الرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

May be a graphic of ‎map, water and ‎text that says '‎الهينة العامة ชิ่น صد الجوية الإدارة العامة للتبزات والإذار المبعر نوقیت من منتوقیت صباحاً يوم الإننين 12 يناير 2026 الى توقيت 11 مساء يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 اضطراب الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط انذار بحرى للبحر المتوسط سرعة الرياح من 50 إلى 70 کم/س وارتفاع الامواج من 3.5 إلى 5.5 متر) الهينة العامة للأرصاد الجوية utharity metecrologin Esyptian Egrptitametaralagical/aherty برجى اتخاذ كافة الاجراءت اءت اللازمة للحد من الاثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية‎'‎‎

اضطراب شديد في حركة الملاحة

كما كشفت الأرصاد عن اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط وارتفاع الأمواج (5.5:3.5 ) متر.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 20 09
6 أكتوبر 20 09
بنهــــا 18 10 
دمنهور 18 10
وادي النطرون 19 11
كفر الشيخ 18 10
بلطيم 18 10
المنصورة 19 11 
الزقازيق 19 11 
شبين الكوم 18 10
طنطا 18 10
دمياط 20 12
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 09
رفح 20 09
رأس سدر 21 10
نخل 18 01
كاترين 15 00
الطور 21 09
طابا 20 08
شرم الشيخ 24 16
الغردقة 23 13
الإسكندرية 17 10
العلمين 18 11
مطروح 16 10
السلوم 15 10
سيوة 17 06
رأس غارب 22 11
سفاجا 23 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 27 17
حلايب 25 19
أبو رماد 26 16
مرسى حميرة 26 17
أبــــــرق 27 15 
جبل علبة 27 15
رأس حدربة 26 16
الفيوم 19 08
بني سويف 20 08
المنيا 20 06
أسيوط 19 06
سوهاج 21 08
قنا 22 09 
الأقصر 22 08
أسوان 25 10
الوادي الجديد 22 06
أبوسمبل 25 11

