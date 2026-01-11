خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

حذرت هيئة الأرصاد من أجواء شديد البرودة فى الصباح الباكر، غدا الاثنين، مائلة للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء.

أمطار غزيرة ورعدية

وعن فرص سقوط الأمطار، توقعت الهيئة أن تكون متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا

على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري، مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء ومدن القناة قد تمتد مساء بنسبة حدوث 20٪ تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

اضطراب شديد في حركة الملاحة

كما كشفت الأرصاد عن اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط وارتفاع الأمواج (5.5:3.5 ) متر.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 10

وادي النطرون 19 11

كفر الشيخ 18 10

بلطيم 18 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 20 09

رفح 20 09

رأس سدر 21 10

نخل 18 01

كاترين 15 00

الطور 21 09

طابا 20 08

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 13

الإسكندرية 17 10

العلمين 18 11

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 17 06

رأس غارب 22 11

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 17

حلايب 25 19

أبو رماد 26 16

مرسى حميرة 26 17

أبــــــرق 27 15

جبل علبة 27 15

رأس حدربة 26 16

الفيوم 19 08

بني سويف 20 08

المنيا 20 06

أسيوط 19 06

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 22 08

أسوان 25 10

الوادي الجديد 22 06

أبوسمبل 25 11