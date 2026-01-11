قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
منتجي الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار خلال الـ 14 يومَا الماضية
خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا
شرط إلزامي لإصدار تأشيرة الحج 2026.. أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدًا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. 

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانآ على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري وتكون خفيفة على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء قد تمتد خفيفة مساء إلى القاهرة، وتنشط رياح على جميع الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

اماكن سقوط الأمطار اليوم

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3.5 متر إلى 5.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 10

وادي النطرون 19 11

كفر الشيخ 18 10

بلطيم 18 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 20 09

رفح 20 09

رأس سدر 21 10

نخل 18 01

كاترين 15 00

الطور 21 09

طابا 20 08

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 13

الإسكندرية 17 10

العلمين 18 11

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 17 06

رأس غارب 22 11

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 17

حلايب 25 19

أبو رماد 26 16

مرسى حميرة 26 17

أبــــــرق 27 15

جبل علبة 27 15

رأس حدربة 26 16

الفيوم 19 08

بني سويف 20 08

المنيا 20 06

أسيوط 19 06

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 22 08

أسوان 25 10

الوادي الجديد 22 06

أبوسمبل 25 11

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدا

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 30 21

المدينة المنورة 27 17

الرياض 23 13

المنامة 22 15

أبوظبي 26 16

الدوحة 24 16

الكويت 21 13

دمشق 15 06

بيروت 18 11

عمان 13 06

القدس 14 07

غزة 20 13

بغداد 20 08

مسقط 25 21

صنعاء 21 05

الخرطوم 33 21

طرابلس 16 11

تونس 16 08

الجزائر 14 08

الرباط 17 06

نواكشوط 28 16

فور تساقط الأمطار …انتشار سيارات ومعدات شفط وسحب مياه الأمطار بجميع الأحياء

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 08 01

إسطنبول 12 03

إسلام آباد 14 05

نيودلهي 17 06

جاكرتا 29 23

بكين 07 05-

كوالالمبور 33 22

طوكيو 15 01

أثينا 14 04

روما 12 02

باريس 05 02

مدريد 10 03

برلين 01- 05-

لندن 12 09

مونتريال 01- 04-

موسكو 05- 11-

نيويورك 07 02

واشنطن 11 03

أديس أبابا 24 09

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

العلاقات الأسرية

الرجل غير المرأة.. أمل محسن تكشف سر فشل العلاقات الأسرية

صلاح فوزي

أول تعليق لـ صلاح فوزي بعد تعيينه بقرار رئاسي في مجلس النواب

مجلس النواب

النائبة نشوى عقل: اختياري في النواب ثقة كبيرة للغاية من الرئيس السيسي

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

