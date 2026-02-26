القبض على طرفي مشاجرة إلقاء سيدة في ترعة والاعتداء عليها بشومة في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات قيام شخص بالاعتداء على سيدة بـ"شومة" وإلقائها في مياه إحدى الترع بنطاق مركز دمنهور، وسط حالة من الاستياء لتزامن الواقعة مع نهار شهر رمضان المبارك.



عقب رصد المقطع المتداول، وجه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور، لسرعة فحص الفيديو وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه وزمان ومكان الواقعة، وبإجراء التحريات وتفريغ الأدلة الرقمية، تمكنت القوات من تحديد القرية التابعة لمركز دمنهور التي شهدت الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية مفاجأة صادمة، حيث تبين أن طرفي الواقعة "أشقاء"، وأن المشاجرة التي ظهرت في الفيديو نشبت نتيجة خلافات أسرية تتعلق بـ "الميراث"، وأوضحت التحريات أن المتهم استغل وجود المجني عليها بالقرب من حافة الترعة، فقام بالتعدي عليها بأداة خشبية "شومة" قبل أن يلقي بها في المياه.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة والأطراف المتورطة في الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بصحة الواقعة مرجعين السبب إلى الخصومة القائمة بينهم على الميراث، وتم تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة دمنهور وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.