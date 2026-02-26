ضبط 603 عبوات مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل شركة بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 603 عبوة مستلزمات طبية جراحية منتهية الصلاحية داخل شركة مستلزمات طبية أمام مستشفى عام بطنطا، وذلك في إطار التعليمات المشددة من اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بفرض رقابة صارمة على المنشآت الطبية وعدم السماح بتداول أي مستلزمات تمس صحة وحياة المواطنين، وبتكليف مباشر بالمرور المفاجئ على الشركات والمخازن.

حملات تموينية

وبمتابعة ميدانية دقيقة وتحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، تمكنت الحملة من ضبط 603 عبوة مستلزمات طبية " جراحية" منتهية الصلاحية داخل شركة تعمل في مجال المستلزمات الطبية وتقع أمام أحد المستشفيات العامة بمدينة طنطا، في موقع بالغ الحساسية والخطورة.

تحرك تنفيذي عاجل

وتبين أن المضبوطات تشمل مستلزمات تستخدم في عمليات الرئة والقلب، وحالات انسداد الأمعاء، وجراحات سرطان القولون، وهي من أخطر وأدق التدخلات الجراحية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المرضى حال استخدامها.

كما كشفت أعمال الفحص أن تواريخ انتهاء الصلاحية تعود إلى:مايو 2023 ـ يناير 2024 ـ يوليو 2025 وهو ما يعكس محاولة خطيرة لإعادة طرحها أو تداولها رغم انتهاء صلاحيتها.