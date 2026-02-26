قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام الدراسة بمدارس كفر الزيات التعليمية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

أجري ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم جولة ميدانية لمتابعة انتظام الدراسة بمدرستي محمد عبد الحميد عمارة الابتدائية، والشهيد محمد محمد الشاذلي للتعليم الأساسي بكفر ديما، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية.

جولة ميدانية 

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وفي إطار متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل مدارس المدن والقرى بمحافظة الغربية.

تحسين خدمات المواطنين 

في بداية المتابعة، توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الشهيد محمد محمد الشاذلي للتعليم الأساسي بكفر ديما، والتي تضم (350) طالب، حيث تفقد عدد من الفصول المدرسية، وحجرات الأنشطة، للاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، والاطمئنان إلى الكثافة الطلابية بالفصول، والتأكد من المستوى التعليمي للطلاب، وتحقيق التفاعل بين المعلمين والطلاب داخل الفصول، مشدداً على ضرورة متابعة التقييمات الأسبوعية، والمستوى العلمي للطلاب، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة وصلاحيتها، كما قام بمتابعة تنفيذ فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، ومهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وفى نهاية المتابعة وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والفريق المعاون بها، لانضباط المدرسة، وحسن سير العملية التعليمية بها.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة محمد عبد الحميد عمارة الابتدائية، والتي تضم (280) طالب، حيث تفقد المبان المدرسية، وعدد من الفصول لبيان انتظام الدراسة، والكثافة الطلابية داخل الفصول، وانتظام الطلاب في الحضور، وقام بمتابعة تنفيذ فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة بضرورة التفاعل بين الطلاب والمعلمين داخل الفصول، والتأكد من مستوى الطلاب العلمي والتحصيلي، ومتابعة برامج القرائية باهتمام، ومتابعة التقييمات الأسبوعية، وتسجيل الغياب بصورة يومية، والتأكيد على توافر وسائل الأمن والسلامة وصلاحيتها، وفى نهاية المتابعة وجه الشكر لإدارة المدرسة للانضباط والنظافة وحسن سير العملية التعليمية.

رفع كفاءة الخدمات 


وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التأكد من خلو المبان المدرسية الفصول والقاعات ودورات المياه والفناء من أي طالب بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما شدد على عدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من أو إلى المدرسة، إلا بعد تسجيل جميع بياناته بدفتر الأمن، لتوفير بيئة تعليمية جيدة وآمنة لجميع الطلاب.

انضباط وانتظام العملية التعليمية 

كما أشاد وكيل الوزارة بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس التي تمت متابعتها اليوم، حيث تم التأكيد على مدير المدرسة بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية، وأهمية التفاعل الإيجابي داخل الفصل، والانضباط، والنظافة، وتحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي لجميع الطلاب، ومتابعة التقييمات الأسبوعية للطلاب، وتفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة، ومنع استخدام العقاب البدني، وعدم استخدام العصا حتى ولو في الشرح، وانضباط الطابور وتحية العلم والنشيد الوطني، وإغلاق بوابة المدرسة طوال اليوم الدراسي، وعدم السماح للطلاب بالخروج أثناء اليوم، وتسجيل بيانات الزائرين بدفتر الأمن، وتوفير بيئة تعليمية جيدة وجاذبة للطلاب.

اخبار محافظة الغربية تحسبن خدمات المواطنين جولة ميدانية وكيل التعليم مدارس كفر الزيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

ترشيحاتنا

"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

مودي ونتنياهو

توقيع 16 اتفاقية تعاون مشترك بين الهند وإسرائيل

جانب من عملية التبادل

سوريا.. نقل 61 موقوفاً من أبناء محافظة السويداء إلى حاجز المتونة

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد