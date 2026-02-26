وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام الدراسة بمدارس كفر الزيات التعليمية

أجري ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم جولة ميدانية لمتابعة انتظام الدراسة بمدرستي محمد عبد الحميد عمارة الابتدائية، والشهيد محمد محمد الشاذلي للتعليم الأساسي بكفر ديما، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية.

جولة ميدانية

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وفي إطار متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل مدارس المدن والقرى بمحافظة الغربية.

تحسين خدمات المواطنين

في بداية المتابعة، توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الشهيد محمد محمد الشاذلي للتعليم الأساسي بكفر ديما، والتي تضم (350) طالب، حيث تفقد عدد من الفصول المدرسية، وحجرات الأنشطة، للاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، والاطمئنان إلى الكثافة الطلابية بالفصول، والتأكد من المستوى التعليمي للطلاب، وتحقيق التفاعل بين المعلمين والطلاب داخل الفصول، مشدداً على ضرورة متابعة التقييمات الأسبوعية، والمستوى العلمي للطلاب، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة وصلاحيتها، كما قام بمتابعة تنفيذ فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، ومهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وفى نهاية المتابعة وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والفريق المعاون بها، لانضباط المدرسة، وحسن سير العملية التعليمية بها.

تحرك تنفيذي عاجل

كما توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة محمد عبد الحميد عمارة الابتدائية، والتي تضم (280) طالب، حيث تفقد المبان المدرسية، وعدد من الفصول لبيان انتظام الدراسة، والكثافة الطلابية داخل الفصول، وانتظام الطلاب في الحضور، وقام بمتابعة تنفيذ فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة بضرورة التفاعل بين الطلاب والمعلمين داخل الفصول، والتأكد من مستوى الطلاب العلمي والتحصيلي، ومتابعة برامج القرائية باهتمام، ومتابعة التقييمات الأسبوعية، وتسجيل الغياب بصورة يومية، والتأكيد على توافر وسائل الأمن والسلامة وصلاحيتها، وفى نهاية المتابعة وجه الشكر لإدارة المدرسة للانضباط والنظافة وحسن سير العملية التعليمية.

رفع كفاءة الخدمات



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التأكد من خلو المبان المدرسية الفصول والقاعات ودورات المياه والفناء من أي طالب بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما شدد على عدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من أو إلى المدرسة، إلا بعد تسجيل جميع بياناته بدفتر الأمن، لتوفير بيئة تعليمية جيدة وآمنة لجميع الطلاب.

انضباط وانتظام العملية التعليمية

كما أشاد وكيل الوزارة بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس التي تمت متابعتها اليوم، حيث تم التأكيد على مدير المدرسة بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية، وأهمية التفاعل الإيجابي داخل الفصل، والانضباط، والنظافة، وتحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي لجميع الطلاب، ومتابعة التقييمات الأسبوعية للطلاب، وتفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة، ومنع استخدام العقاب البدني، وعدم استخدام العصا حتى ولو في الشرح، وانضباط الطابور وتحية العلم والنشيد الوطني، وإغلاق بوابة المدرسة طوال اليوم الدراسي، وعدم السماح للطلاب بالخروج أثناء اليوم، وتسجيل بيانات الزائرين بدفتر الأمن، وتوفير بيئة تعليمية جيدة وجاذبة للطلاب.