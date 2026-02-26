إحباط تهريب 4 أطنان بوتوجاز قبل طرحها في السوق السوداء بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمنطقتي وسط وغرب الدلتا، من ضبط كمية كبيرة من غاز البوتوجاز الصب بلغت 3 أطنان و900 كيلوجرام، قبل إعادة بيعها بالمخالفة للقانون.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على تداول المواد البترولية المدعمة والتصدي لمحاولات تسريبها إلى السوق السوداء.

جاء ذلك خلال حملة تموينية مفاجئة استهدفت أحد مصانع تعبئة أسطوانات الغاز بنطاق مركز المحلة الكبرى، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط الكمية المشار إليها من الغاز الصب، والتي تبين قيام القائمين على المصنع بتجميعها خارج الإطار الرسمي، تمهيدًا لإعادة طرحها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية المدعمة.

التحفظ على المضبوطات

وأكدت مديرية التموين أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط منظومة تداول المواد البترولية ومنع أي محاولات للتلاعب بها، مشددًا على أن الحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

تحسين خدمات المواطنين

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية والرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الاتجار غير المشروع بالمواد المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا للمال العام.