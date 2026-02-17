"دور الولاء والانتماء فى بناء الوطن".. ندوه لإعلام الغربية بصيدلة طنطا

نظم إعلام الغربية اليوم ندوة بعنوان "دور الولاء والانتماء فى بناء الوطن"، بالتنسيق مع كلية الصيدلة بجامعة طنطا، وحاضر في الندوة د. أميرة التطاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بالغربية والشيخ ياسر بهاء الدين الداعية الإسلامى وإمام وخطيب مسجد المنشاوى بطنطا.

تحرك توعوي عاجل

اقيمت الندوة فى إطار التعاون المثمر بين الهيئة العامة للاستعلامات وجامعة طنطا، وتحت رئاسة الدكتورة منى الأعصر عميد الكلية والدكتور ولاء نجم مدير وحدة التدريب بالكلية وبحضور لفيف من الطلاب و العاملين بالكلية.

وقد افتتح اللقاء الإعلامى إبراهيم عبد النبى بالتعريف بدور الهيئة العامة للإستعلامات ودورها فى نشر الوعى وتنمية المجتمع.

تعظيم دور الانتماء

و أشارت التطاوى إلى أن المرأة تعد ركيزة أساسية في بناء الوطن وتنميته، حيث تلعب دوراً مزدوجاً كحاضنة للأجيال ومساهمة فعالة في سوق العمل والاقتصاد، وتعمل على ترسيخ الهوية الوطنية، ونشر القيم التربوية، والمشاركة في التنمية المستدامة، والسياسة، والعمل التطوعي، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً في بناء مجتمعات آمنة ومزدهرة.

كما أكدت أن المرأة هى "المدرسة الأولى" التي تنشئ الأجيال على القيم، الأخلاق، وحب الوطن، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، والمشاركة في التنمية المستدامة.

تبادل الخبرات والتجارب

وتحدثت ايضا عن تمكين المرأة سياسيا حيث أصبحت المرأة تتولى مناصب قيادية وسياسية رفيعة مثل وزارات، مناصب محافظين، ومقاعد برلمانية، مما يساهم في صنع القرار.

كما تشارك فى حماية الهوية والثقافة و تلعب دوراً جوهرياً في نقل التراث والعادات والتقاليد عبر الأجيال، وتسهم في التوعية السياسية (مثل المشاركة في الانتخابات) والعمل التطوعي، والمبادرات الإجتماعية.

من جانبه أكد الشيخ ياسر أن الولاء والانتماء وحب الوطن ركيزة أساسية فى الإيمان والإسلام.

ولفت إلى أن الإسلام يعد ركيزة أساسية في بناء الأوطان من خلال ترسيخ قيم العمل، والإخلاص، والعدل، وحب الوطن باعتباره غريزة فطرية ومسؤولية شرعية كما يساهم الإسلام في البناء عبر تربية الفرد ليكون منتجًا، وإرساء التكافل الاجتماعي، وتعزيز الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها، مع طاعة ولاة الأمور في المعروف لتحقيق نهضة شاملة.

غرس حب الوطن والانتماء

كما أشار إلى امثلة لغرس حب الوطن والانتماء أن الإسلام لا يرفض حب الوطن، بل يرسخه كخلق إنساني رفيع، حيث كان حب الوطن من أخلاق النبي ﷺ. كما قرن الله تعالى في كتابه بين الخروج من الوطن وقتل النفس، مما يبرز صعوبة التخلي عنه فيما يدعو الإسلام إلى عمارة الأرض بالعمل الجاد، فالوطني في الإسلام شخصية إيجابية تبني وتعمر، ويُعد العمل من أجل نفع الوطن عبادة.

وشدد على إرساء قيم العدل والتكامل حيث يقوم بناء المجتمع في الإسلام على العدل، الذي يعد أساسًا للملك، وإقامة المشاريع العامة التي تساهم في التنمية، كما يعزز التكافل الاجتماعي من خلال الزكاة والصدقات والوقف لضمان تماسك المجتمع.

كما يدعو الإسلام إلى التعارف بين الشعوب والقبائل، ويساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات.

وفى نهاية اللقاء اكد أن حب الوطن يتحول في ظل تعاليم الإسلام من شعور فطري إلى سلوك عملي، يترجمه الفرد بالتضحية والعمل على رفعته.

نظم اللقاء وأداره إبراهيم عبد النبى ومروة عبد الرسول ومى أبوزيد تحت إشراف محمد مصطفى عبده مدير إدارة إعلام الغربية.