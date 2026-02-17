الاتحاد المصرى يعلن تنظيم دورة صقل المدربات بالتعاون مع نظيره النرويجى

في إطار التعاون المستمر بين الاتحادين المصرى والنرويجى لكرة القدم، يعلن الاتحاد المصرى عن إقامة دورة تدريب وصقل المدربات (GFCC-Girls football Coaching Course) ، خلال الفترة من 15 حتى 20 إبريل 2026 بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

يبدأ التقديم، اعتباراً من اليوم، الثلاثاء 17 فبراير الحالي، ويستمر حتى 5 مارس 2026، من خلال ملء استمارة التسجيل المرفقة مع التأكد من صحة جميع البيانات، المرسلة لتجنب استبعاد الطلب.



شروط ومعايير التقديم:

ـ أن تكون المتقدمة من المدربات الحاصلات على الرخصة D الأفريقية.

ـ التقديم متاح للعاملات مع أحد فرق الأندية المصرية للناشئين أو الأكاديميات.

ـ ألا يزيد سن المتقدمة على 40 سنة.

ـ سيتم اختيار 24 مدربة فقط للمشاركة.

ـ التفرغ الكامل أثناء الدورة.