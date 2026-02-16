قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اللواء دكتور علاء عبد المعطى يؤدي اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية محافظًا للغربية

الغربية أحمد علي

أدى اللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطى اليمين الدستوري أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظًا للغربية، وذلك ضمن حركة المحافظين التي أُعلنت اليوم.

أداء اليمين الدستوري

ويأتي تولي سيادته مسؤولية محافظة الغربية بعد أداء متميز بمحافظة كفر الشيخ، حيث قدّم نموذجًا إداريًا يعكس الانضباط والحسم والمتابعة الميدانية الفعالة، ما جعله محل تقدير وثقة، ليواصل اليوم مسيرته الوطنية في واحدة من المحافظات الحيوية ذات الثقل الصناعي والزراعي والخدمي.

ويُعد اللواء دكتور علاء عبد المعطى أحد القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والانضباط وحسن الإدارة، وصاحب مسيرة مهنية حافلة بالعطاء في مواقع المسؤولية المختلفة. فقد اكتسب خبرات واسعة عبر سنوات طويلة من العمل الأمني والإداري، تميز خلالها بالحسم في اتخاذ القرار، والدقة في متابعة التفاصيل، والقدرة على إدارة الملفات المعقدة بكفاءة عالية.

تحرك عاجل 

وتولى سيادته عددًا من المناصب القيادية المؤثرة بوزارة الداخلية، حيث شغل منصب مدير قطاع الأمن الوطني بمحافظة الغربية، وأسهم خلال تلك الفترة في تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الأمن، من خلال إدارة احترافية للملفات الأمنية، بما حافظ على حالة الانضباط العام وصون مقدرات الدولة.

كما شغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وشارك في متابعة وإدارة العديد من العمليات الأمنية المهمة على مستوى الجمهورية، وكان له دور بارز في دعم جهود الدولة لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، بما يعكس خبرته العميقة ورؤيته المتكاملة في التعامل مع القضايا ذات الطبيعة الخاصة.

وفي عام 2021، تولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حيث قاد جهودًا مكثفة لمكافحة الفساد المالي وجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ووجّه ضربات ناجحة ضد الكيانات المخالفة، في إطار استراتيجية الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون. وقد عُرف عنه خلال هذه المرحلة النزاهة الصارمة، والالتزام المهني الرفيع، والعمل بروح الفريق، مع إعلاء المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

ويمتاز اللواء دكتور علاء عبد المعطى بشخصية قيادية متزنة تجمع بين الحزم والموضوعية، والقدرة على التواصل الفعّال، وإدارة فرق العمل بكفاءة، إلى جانب إيمان راسخ بأهمية العمل الميداني والمتابعة المستمرة لتحقيق أفضل النتائج. كما يتسم برؤية تنظيمية واضحة تستهدف التطوير المؤسسي وتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية توزيع أداء اليمين رئيس الجمهورية مجلس الوزراء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

مسلسل الفهلوي

قبل إذاعته في رمضان.. «نجوم إف إم» تحتفل بـ«الفهلوي» لـ أحمد عز

كلرولين عزمي

أول ظهور لكارولين عزمي بعد إصابتها في ليفل الوحش

بوستر مهرجان العراق لسينما الشباب

إطلاق الملصق الرسمي للدورة الثانية لمهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

