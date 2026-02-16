اللواء دكتور علاء عبد المعطى يؤدي اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية محافظًا للغربية

أدى اللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطى اليمين الدستوري أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظًا للغربية، وذلك ضمن حركة المحافظين التي أُعلنت اليوم.

ويأتي تولي سيادته مسؤولية محافظة الغربية بعد أداء متميز بمحافظة كفر الشيخ، حيث قدّم نموذجًا إداريًا يعكس الانضباط والحسم والمتابعة الميدانية الفعالة، ما جعله محل تقدير وثقة، ليواصل اليوم مسيرته الوطنية في واحدة من المحافظات الحيوية ذات الثقل الصناعي والزراعي والخدمي.

ويُعد اللواء دكتور علاء عبد المعطى أحد القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والانضباط وحسن الإدارة، وصاحب مسيرة مهنية حافلة بالعطاء في مواقع المسؤولية المختلفة. فقد اكتسب خبرات واسعة عبر سنوات طويلة من العمل الأمني والإداري، تميز خلالها بالحسم في اتخاذ القرار، والدقة في متابعة التفاصيل، والقدرة على إدارة الملفات المعقدة بكفاءة عالية.

وتولى سيادته عددًا من المناصب القيادية المؤثرة بوزارة الداخلية، حيث شغل منصب مدير قطاع الأمن الوطني بمحافظة الغربية، وأسهم خلال تلك الفترة في تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الأمن، من خلال إدارة احترافية للملفات الأمنية، بما حافظ على حالة الانضباط العام وصون مقدرات الدولة.

كما شغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وشارك في متابعة وإدارة العديد من العمليات الأمنية المهمة على مستوى الجمهورية، وكان له دور بارز في دعم جهود الدولة لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، بما يعكس خبرته العميقة ورؤيته المتكاملة في التعامل مع القضايا ذات الطبيعة الخاصة.

وفي عام 2021، تولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حيث قاد جهودًا مكثفة لمكافحة الفساد المالي وجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ووجّه ضربات ناجحة ضد الكيانات المخالفة، في إطار استراتيجية الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون. وقد عُرف عنه خلال هذه المرحلة النزاهة الصارمة، والالتزام المهني الرفيع، والعمل بروح الفريق، مع إعلاء المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

ويمتاز اللواء دكتور علاء عبد المعطى بشخصية قيادية متزنة تجمع بين الحزم والموضوعية، والقدرة على التواصل الفعّال، وإدارة فرق العمل بكفاءة، إلى جانب إيمان راسخ بأهمية العمل الميداني والمتابعة المستمرة لتحقيق أفضل النتائج. كما يتسم برؤية تنظيمية واضحة تستهدف التطوير المؤسسي وتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.