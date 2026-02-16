قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يرشح لقاء الخميس لجائزة الأم المثالية لهذا السبب

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
منار نور

أشاد الناقد الرياضي أحمد الطيب بتصرف الفنانة لقاء الخميس مع زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمي الزمالك السابق، بعد الأزمة الأخيرة التي واجهتها.

وكتب أحمد الطيب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قبل الموعد بشهر أرشح وأتمنى اختيار الفنانة المحترمة الذكية، الزوجة والأم، لقاء الخميس، زوجة الحارس الكبير محمد عبد المنصف، لجائزة الأم المثالية.. بل وأتمنى أن نرى فيلم سينمائي من بطولتهما معًا يوضح كل ما حدث بينهما، ويكون رسالة لكل زوجة وأم، نظير تصرفها بحكمة وهدوء، حفاظًا على زوجها وأبنائها ونفسها.. وأتمنى لو قامت جهة الإنتاج بتنفيذ هذا العمل المهم لمجتمعنا".

في غضون ذلك شوّقت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها لدورها في مسلسل «روج أسود» المقرر عرضه في موسم رمضان.

ونشرت لقاء صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلّقت قائلة:
«كنت شايفاه الحب والحضن والدفا والصدق والأمان، وفجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة، وتصورت إني مش هاحب بعده.. لكني حبيت تاني».

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، حيث يستعرض مجموعة من القصص المستلهمة من أحداث واقعية لنساء يواجهن أزمات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتلتقي هذه القصص داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، لتكشف عن قضايا تتجاوز الخيانة والانفصال، وتتعمق في أبعاد اجتماعية ونفسية أكثر تعقيداً.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين، أبرزهم رانيا يوسف، وداليا مصطفى، ولقاء الخميسي، وفرح الزاهد، وأحمد فهيم، وعابد عناني، وأحمد جمال سعيد، وكريم العمري، ومحمد الدسوقي، ومهند حسني، وغادة طلعت، ومي صالح، والطفلة ريم عبد القادر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

