حارس بنفيكا: هدفي في ريال مدريد لحظة تاريخية.. والمواجهة المقبلة ستكون أكثر إثارة

تحدث الأوكراني أناتولي تروبين، حارس مرمى بنفيكا، عن هدفه التاريخي في شباك ريال مدريد، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء غد الثلاثاء في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان تروبين قد خطف الأضواء خلال اللقاء السابق بين الفريقين في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري، عندما سجل أول أهدافه في مسيرته الاحترافية، ليساهم في فوز بنفيكا بنتيجة 4-2.

وجاء الهدف في توقيت حاسم، إذ كان الفريق البرتغالي متقدمًا 3-2 ويحتاج لهدف إضافي لضمان التأهل، ليتقدم الحارس داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الرابع الذي حسم بطاقة العبور.

وفي حديثه عن تلك اللحظة، قال تروبين: «كل شيء حدث في جزء من الثانية، تصرفت دون تفكير. قبل اللعبة كنت متمركزًا للخلف قليلًا، لكن كان لدي شعور غريب بالتقدم خطوة للأمام، وكما اتضح لاحقًا، سارت الأمور بشكل مثالي».

وأضاف: «لم أفكر في كيفية التسجيل أو ما إذا كنت سأنجح في الالتحام، كنت أعيش اللحظة فقط. شاهدت الهدف مئات المرات منذ ذلك الحين، لأنها لحظة فريدة بالنسبة لي. كانت عرضية مذهلة من فريدريك أورسنيس، وأنهيتها بشكل ممتاز».

كما كشف عن كواليس حديثه مع البلجيكي تيبو كورتوا بعد الهدف، قائلًا: «أحترم جميع حراس المرمى، وخاصة كورتوا. جاء إليّ مبتسمًا وهنأني، وهذا أكد لي أنه ليس فقط من الأفضل داخل الملعب، بل خارجه أيضًا».

واختتم تروبين تصريحاته بالتطرق إلى مواجهة الغد، مؤكدًا أن ريال مدريد لا يتقبل الخسارة بسهولة، وأن الانتصار السابق كان مؤلمًا لهم، متوقعًا أن تكون المباراة المقبلة أكثر قوة وإثارة في ظل رغبة الفريق الإسباني في الرد.