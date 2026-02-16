قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
تحسين الخدمات الأساسية .. أول تصريح لمحافظ أسيوط الجديد بعد حلف اليمين
حارس بنفيكا: هدفي في ريال مدريد لحظة تاريخية.. والمواجهة المقبلة ستكون أكثر إثارة

حارس بنفيكا
حارس بنفيكا
إسراء أشرف

تحدث الأوكراني أناتولي تروبين، حارس مرمى بنفيكا، عن هدفه التاريخي في شباك ريال مدريد، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء غد الثلاثاء في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان تروبين قد خطف الأضواء خلال اللقاء السابق بين الفريقين في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري، عندما سجل أول أهدافه في مسيرته الاحترافية، ليساهم في فوز بنفيكا بنتيجة 4-2.

وجاء الهدف في توقيت حاسم، إذ كان الفريق البرتغالي متقدمًا 3-2 ويحتاج لهدف إضافي لضمان التأهل، ليتقدم الحارس داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الرابع الذي حسم بطاقة العبور.

وفي حديثه عن تلك اللحظة، قال تروبين: «كل شيء حدث في جزء من الثانية، تصرفت دون تفكير. قبل اللعبة كنت متمركزًا للخلف قليلًا، لكن كان لدي شعور غريب بالتقدم خطوة للأمام، وكما اتضح لاحقًا، سارت الأمور بشكل مثالي».

وأضاف: «لم أفكر في كيفية التسجيل أو ما إذا كنت سأنجح في الالتحام، كنت أعيش اللحظة فقط. شاهدت الهدف مئات المرات منذ ذلك الحين، لأنها لحظة فريدة بالنسبة لي. كانت عرضية مذهلة من فريدريك أورسنيس، وأنهيتها بشكل ممتاز».

كما كشف عن كواليس حديثه مع البلجيكي تيبو كورتوا بعد الهدف، قائلًا: «أحترم جميع حراس المرمى، وخاصة كورتوا. جاء إليّ مبتسمًا وهنأني، وهذا أكد لي أنه ليس فقط من الأفضل داخل الملعب، بل خارجه أيضًا».

واختتم تروبين تصريحاته بالتطرق إلى مواجهة الغد، مؤكدًا أن ريال مدريد لا يتقبل الخسارة بسهولة، وأن الانتصار السابق كان مؤلمًا لهم، متوقعًا أن تكون المباراة المقبلة أكثر قوة وإثارة في ظل رغبة الفريق الإسباني في الرد.

حارس بنفيكا بنفيكا ريال مدريد دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال كورتوا أناتولي تروبين

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

