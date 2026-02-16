قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
تحسين الخدمات الأساسية .. أول تصريح لمحافظ أسيوط الجديد بعد حلف اليمين
أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أدوية ضرورية يجب توافرها في المنزل لمواجهة تقلبات شهر “أمشير”

أدوية مسكنات
أدوية مسكنات
ريهام قدري


مع دخول شهر أمشير، المعروف بتقلبات الطقس بين البرد والرياح والمطر، يزداد خطر الإصابة بأمراض الشتاء مثل نزلات البرد، الحمى، والصداع.. لذلك، من الضروري تجهيز خزانة الأدوية المنزلية لتكون جاهزة عند الحاجة، مع مراعاة اختيار أدوية آمنة وتجنب الإفراط فيها.
 

 أدوية ومسكنات أساسية
مسكنات وخافضات حرارة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لتخفيف الصداع وارتفاع الحرارة.
أدوية لعلاج التهابات الحلق والزكام، مثل بخاخات أو شراب الملطف للحلق.
قطرات أو بخاخات الأنف لتخفيف الاحتقان الناتج عن البرد أو الحساسية.

 أدوية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي
مضادات الحموضة لعلاج حرقة المعدة الناتجة عن التغيرات المفاجئة في النظام الغذائي أو التوتر.
أدوية مسهلة أو مضادة للإسهال للحالات الطارئة، خاصة للأطفال.

 أدوية حساسية وبرد
مضادات الهيستامين لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية والرشح.
مرطبات أو قطرات عيون للتقليل من تهيج العين الناتج عن الرياح أو الغبار.


 نصائح مهمة عند تجهيز خزانة الأدوية


-تحقق من صلاحية الأدوية قبل وضعها في الخزانة، واحفظ الأدوية بعيدًا عن الرطوبة والحرارة العالية.
 

-استخدم الأدوية حسب الجرعات الموصى بها وتجنب الإفراط.
-استشر طبيبك قبل تناول أي دواء للأطفال أو كبار السن.


وجود هذه الأدوية الأساسية في المنزل يساعد على التعامل مع مشاكل البرد والتقلبات الجوية في شهر أمشير بسرعة وأمان، ويخفف الحاجة للذهاب للصيدلية في الحالات الطارئة.

حساسية الانف أدوية أدوية الحساسية امشير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

زيلينسكي

زيلينسكي يوجه القوات الجوية الأوكرانية ووزير الدفاع بتنفيذ تدابير حماية إضافية

الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ بورسعيد

أبو ليمون يؤدي اليمين الدستورية محافظًا لبورسعيد

الرئيس اللبنانى

عون: لم نعد قادرين على تحمل النزاعات.. ولا نريد إلا مصلحة شعبنا

بالصور

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد