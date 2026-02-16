أدوية ضرورية يجب توافرها في المنزل لمواجهة تقلبات شهر “أمشير”



مع دخول شهر أمشير، المعروف بتقلبات الطقس بين البرد والرياح والمطر، يزداد خطر الإصابة بأمراض الشتاء مثل نزلات البرد، الحمى، والصداع.. لذلك، من الضروري تجهيز خزانة الأدوية المنزلية لتكون جاهزة عند الحاجة، مع مراعاة اختيار أدوية آمنة وتجنب الإفراط فيها.



أدوية ومسكنات أساسية

مسكنات وخافضات حرارة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لتخفيف الصداع وارتفاع الحرارة.

أدوية لعلاج التهابات الحلق والزكام، مثل بخاخات أو شراب الملطف للحلق.

قطرات أو بخاخات الأنف لتخفيف الاحتقان الناتج عن البرد أو الحساسية.

أدوية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي

مضادات الحموضة لعلاج حرقة المعدة الناتجة عن التغيرات المفاجئة في النظام الغذائي أو التوتر.

أدوية مسهلة أو مضادة للإسهال للحالات الطارئة، خاصة للأطفال.

أدوية حساسية وبرد

مضادات الهيستامين لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية والرشح.

مرطبات أو قطرات عيون للتقليل من تهيج العين الناتج عن الرياح أو الغبار.



نصائح مهمة عند تجهيز خزانة الأدوية



-تحقق من صلاحية الأدوية قبل وضعها في الخزانة، واحفظ الأدوية بعيدًا عن الرطوبة والحرارة العالية.



-استخدم الأدوية حسب الجرعات الموصى بها وتجنب الإفراط.

-استشر طبيبك قبل تناول أي دواء للأطفال أو كبار السن.



وجود هذه الأدوية الأساسية في المنزل يساعد على التعامل مع مشاكل البرد والتقلبات الجوية في شهر أمشير بسرعة وأمان، ويخفف الحاجة للذهاب للصيدلية في الحالات الطارئة.