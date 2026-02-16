التنسيقية تهنئ علي جبر باختياره نائبًا لمحافظ المنيا.. وتثمن تجديد الثقة في أعضائها الخمسة

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة للزميل محمد علي جبر، عضو التنسيقية، بمناسبة اختياره نائبًا لمحافظ المنيا، متمنية له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد.

كما ثمّنت التنسيقية قرار القيادة السياسية بتجديد الثقة في كل من إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، وحازم عمر نائب محافظ قنا، أعضاء مجلس أمناء التنسيقية.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة، ومواصلة جهودهم لخدمة الوطن وتحقيق الصالح العام.