الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
تحسين الخدمات الأساسية .. أول تصريح لمحافظ أسيوط الجديد بعد حلف اليمين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عثمان ديمبيلي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو في دوري الأبطال

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
إسراء أشرف

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة موناكو غدًا، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا، في لقاء يتطلع من خلاله بطل فرنسا لتصحيح المسار القاري.

ويسعى الفريق الباريسي إلى تجاوز الصورة غير المقنعة التي ظهر بها خلال مرحلة المجموعات، وبدء مرحلة الأدوار الإقصائية بروح مختلفة، رغم تراجع نتائجه محليًا عقب خسارته الأخيرة أمام رين بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي.

وسيفتقد سان جيرمان خدمات سيني مايولو وفابيان رويز بداعي الإصابة، ما يفرض بعض التعديلات على خيارات الجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة.

قائمة باريس سان جيرمان أمام موناكو:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه – ماتفي سافونوف – ريناتو مارين.

خط الدفاع: لوكاس بيرالدو – نونو مينديز – أشرف حكيمي – ويليان باتشو – إيليا زابارني – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: فيتينيا – وارن زائير إيمري – جواو نيفيز – درو فرنانديز.

خط الهجوم: برادلي باركولا – عثمان ديمبيلي – ديزاير دو – خفيتشا كفاراتسخيليا – جونسالو راموس – إبراهيم مباي – لي كانج إن.

ويأمل إنريكي أن تشكل هذه المواجهة نقطة انطلاق جديدة للفريق في مشواره الأوروبي هذا الموسم.

