قوات الاحتلال تهدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية وتعتقل العشرات

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته حيث هدمت منزلا في بلدة الخصر جنوب غرب بيت لحم بالضفة الغربية، وأخر في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بشمال الضفة الغربية.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت بالضفة الغربية حيث نفذت حملة مداهمات واعتقالات شملت عشرات المنازل.



وفي وقت لاحق ؛ أعلنت السلطة الفلسطينية أن قرار إسرائيل بشأن تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة، يمثل ضم فعلي حسب قناة العربية.

‏مصدر أمني: 4 قتلى في الغارة الإسرائيلية قرب الحدود مع سوريا

البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة إلى أملاك دولة انقلاب إسرائيلي سافر.



و أضافت السلطة الفلسطينية أن إسرائيل تضرب القرارات الدولية ذات الصلة بالضفة، وتتحرك أحاديا رغم الاعتراضات الدولية.



و أكدت أن عنف المستوطنين عمل منظم تقوده حكومة الاحتلال، مشيرة إلى أن إسرائيل تخطط لتكريس الاحتلال في الضفة.