الملك عبدالله يجدد رفضه للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أ ش أ

جدد عاهل الأردن الملك عبدﷲ الثاني، تأكيده موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الضفة الغربية.

وأكد العاهل الأردني -خلال لقائه اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن بحضور الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد- عمق العلاقات الأردنية البريطانية والحرص على توطيد التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية.

وبخصوص غزة، أكد الملك عبدالله ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع للحد من معاناة المدنيين.

و شدد الملك على أهمية دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأشار إلى أهمية تعزيز العمل المشترك مع بريطانيا في المجالات الدفاعية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار الإقليمي، مثمنا استضافة المملكة المتحدة لجولة جديدة من اجتماعات العقبة غدا الثلاثاء.

ولفت إلى الدور المحوري لبريطانيا في العمل على إنهاء الصراعات الإقليمية وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.