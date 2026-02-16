قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ رضيع عمره يومين بجراحة دقيقة دون فتح الصدر ببنها
اصطحاب سيدة ليلا.. القصة الكاملة لارتكاب عامل أفعالا غير أخلاقية داخل مدرسة بالخصوص
أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026
شروط وإجراءات منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
توك شو

محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن

رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن الاجتماع الذي عُقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تضمن عددًا من التكليفات التي تحدد منهج العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التوجيهات ركزت على ضرورة القرب من المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، وتسخير الإمكانات المتاحة لحل المشكلات في مختلف الملفات.

وقال إن المواطن في محافظة الجيزة لديه تطلعات سيتم دراستها بدقة خلال الفترة القادمة، مع متابعة المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية والطرق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ الجيزة أن شهر رمضان له طبيعة خاصة، ما يستلزم اهتمامًا مكثفًا بملفات الخدمات والسلع والأسعار خلال هذه الفترة، إلى جانب العمل على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن آلية التعامل مع شكاوى المواطنين تقوم على الجولات الميدانية واللقاءات المفتوحة، والاستماع المباشر للمواطنين وتسجيل مطالبهم، والعمل على حل المشكلات الفورية، وتوضيح ما يتطلب موارد إضافية أو حلولًا جزئية، مؤكدًا أن منهجه يعتمد على المكاشفة والمصارحة دون إطلاق وعود غير واقعية.

ونوه بأنه سيحرص على عقد لقاءات دورية بديوان عام المحافظة لاستقبال المواطنين، إلى جانب متابعة الشكاوى الواردة عبر الصفحات الرسمية أو من خلال بوابة شكاوى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، والرد عليها بشكل مهني وواضح.

وشدد على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل بحسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو استخدامات المياه والممرات المائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

