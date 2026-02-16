محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن الاجتماع الذي عُقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تضمن عددًا من التكليفات التي تحدد منهج العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التوجيهات ركزت على ضرورة القرب من المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، وتسخير الإمكانات المتاحة لحل المشكلات في مختلف الملفات.

وقال إن المواطن في محافظة الجيزة لديه تطلعات سيتم دراستها بدقة خلال الفترة القادمة، مع متابعة المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية والطرق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ الجيزة أن شهر رمضان له طبيعة خاصة، ما يستلزم اهتمامًا مكثفًا بملفات الخدمات والسلع والأسعار خلال هذه الفترة، إلى جانب العمل على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن آلية التعامل مع شكاوى المواطنين تقوم على الجولات الميدانية واللقاءات المفتوحة، والاستماع المباشر للمواطنين وتسجيل مطالبهم، والعمل على حل المشكلات الفورية، وتوضيح ما يتطلب موارد إضافية أو حلولًا جزئية، مؤكدًا أن منهجه يعتمد على المكاشفة والمصارحة دون إطلاق وعود غير واقعية.

ونوه بأنه سيحرص على عقد لقاءات دورية بديوان عام المحافظة لاستقبال المواطنين، إلى جانب متابعة الشكاوى الواردة عبر الصفحات الرسمية أو من خلال بوابة شكاوى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، والرد عليها بشكل مهني وواضح.

وشدد على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل بحسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو استخدامات المياه والممرات المائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.