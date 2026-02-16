قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
فن وثقافة

ملك قورة تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في مسلسل حق ضايع

ملك قورة
ملك قورة
سعيد فراج

تحدثت الفنانة ملك قورة، عن كواليس مسلسل حق ضايع، الذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد صلاح حسني، وينتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقالت ملك قورة، في لقاء مع كاميرا موقع صدى البلد، إنها تجسد في مسلسل حق ضايع، شخصية رنيم زوجة أحمد صلاح حسني، مشيرة إلى أنها تحرص على أن تشارك بأعمال قوية وجيدة وهذا سبب قلة ظهورها في الفترة الماضية. 

ملك قورة والسينما

وتابعت ملك قورة: «بعمل في رمضان مسلسل حق ضايع وهو مسلسل 15 حلقة رومانسي وفيه إثارة.. وبعمل شخصية رنيم صاحبة شركة تسويق ومتجوزة وبيحصل تفاصيل بقى ومشاكل في حاجات تانية مع الأحداث». 

وحول ابتعادها عن السينما، قالت ملك قورة: «السينما أنا بكون عايزة أعمل حاجة مختلفة حتى لو مش هبقى موجودة معنديش مشكلة بس لازم أظهر بشكل مختلف وأنا أفضل أعمل دور أنا حباه مش دور جايلي وخلاص». 

وحول يومها في شهر رمضان، قالت ملك قورة: «في رمضان بصور ولو مش بصور ببقى مع أهلي وبحاول إني أنام على قد ما أقدر بصراحة يعني أخد من الصبح على قد ما أقدر بس في الأخر بنصحى وبيبقى عندنا حاجات نعملها ولمة العيلة الأكل في السحور والفطار». 

وحول عودة شقيقتها مريم قورة للتمثيل، قالت ملك: «مريم لا خالص مريم عندها بنت عندها ملك الصغيرة وهي مش مهتمة خالص إنها تمثل يعني.. وهي سمت ملك على اسمي وعندها 4 سنين وهي أحلى مني وبحبها وبعتبرها بنتي أنا كمان». 

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام  فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية. 

ملك قورة الفنانة ملك قورة مسلسل حق ضايع أحمد صلاح حسني

