مواعيد عمل وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم والمولات خلال رمضان والعيد

أعلن الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمتحدث باسم الوزارة، عن مواعيد عمل وغلق المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم والمولات خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات تمتد حتى الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات طوال الليل، فيما ستكون مواعيد غلق الورش الساعة 10 مساءً، باستثناء الورش ومحطات الوقود الواقعة على الطرق.

وأكدت الوزارة استثناء أنشطة الخدمات الحيوية من قرار الغلق، مثل المخابز والأفران ومحلات السلع الغذائية ومحلات الدواجن والصيدليات، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

وذكر: يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 18 فبراير 2026، ويستمر حتى انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، وبالنسبة للراغبين في تنظيم موائد الرحمن، يمكنهم التقدم بطلب لرئيس الحي، حيث تنسق وزارة التنمية المحلية مع الجهات المحلية لتخصيص أماكن مناسبة لهذه المبادرات خلال الشهر الكريم.