محافظات

استجابة لشكاوى أحد المواطنين.. جبر يوجه بوقف ضم بدروم لمحل تجاري مخالف بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجّه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية ومساعد رئيس الحي بإيقاف أعمال محاولة أحد المواطنين ضم مساحة من بدروم عقار سكني إلى محل تجاري خاص به دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المشددة بضرورة التصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات على العقارات، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وأوضح رئيس الحي أن الحي تلقى من خلال الصفحة الرسمية شكوى عاجلة من أحد المواطنين وسكان العقار، أفادت بقيام صاحب محل تجاري بتكسير الحوائط الداخلية لبدروم العقار وفتحها على المحل، مما أثار مخاوف السكان من التأثير على السلامة الإنشائية للمبنى، وعلى الفور تم تكليف مساعد رئيس الحي وقسم التعديات بالتوجه إلى موقع البلاغ للمعاينة والفحص.

وأضاف اللواء أحمد جبر أنه بالفحص الميداني تبين صحة الشكوى، حيث شرع المخالف في إضافة مساحة البدروم للمحل التجاري دون وجود أي مستندات رسمية أو ترخيص معتمد لضم البدروم، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التكسير، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات تمس سلامة العقارات أو تخالف قانون البناء، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي محاولة لتغيير الغرض من استخدام الوحدات دون وجه حق.

كما ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات بنائية فور رصدها، حفاظًا على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.

البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة

