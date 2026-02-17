فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو– روسيا مندليف الدولية في العلوم الأساسية (2026)

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو – روسيا مندليف الدولية في العلوم الأساسية لعام 2026، والتي تحتفي بإرث العالم ديمتري مندليف، واضع الجدول الدوري للعناصر الكيميائية، الذي أسهم عمله في رسم مستقبل الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والفلك والجيوكيمياء، وأسّس لما يُعرف اليوم بالتنمية المستدامة.

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى ناجي الشهابي ناعيا مفيد شهاب: له إسهامات بارزة فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وزير الأوقاف ينعى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق مفتي الجمهورية ينعى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق التعليم العالي: نجاح تدخل جراحي عاجل لإنقاذ مريض مصاب بإصابة في المخ بمستشفى قصر العيني مسيرة عطاء وطني.. وزير التعليم العالي ينعى الدكتور مفيد شهاب ساهم في استرداد طابا..وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

تهدف الجائزة إلى الآتي:

- تعزيز التقدم العلمي.

- تبسيط العلوم لغير المتخصصين.

- توطيد التعاون الدولي في مجال العلوم الأساسية.

قيمة الجائزة

- 250,000 دولار أمريكي لكل فائز.

- يحصل كل فائز على ميدالية ذهبية ودبلوم .

- تُمنح سنويًا لشخصين تقديراً لاكتشافاتهما العلمية المهمة وابتكاراتهما المتميزة ودأبهما في تعزيز العلوم الأساسية.

شروط الترشح

- سجل من الإنجازات العلمية ذات أثر اجتماعي–اقتصادي إقليمي أو عالمي.

- الامتياز في البحوث في مجالات العلوم الأساسية.

- تعليم العلوم الأساسية وتبسيطها للعامة.

- التعاون الدولي أو الإقليمي في مجال العلوم الأساسية.

- لا يوجد شروط من حيث سن المرشحين للجائزة ،وتشجع الجائزة علي ترشيح العالمات.

المستندات المطلوبة

1. خطاب ترشيح من جهة العمل (موقّع ومختوم).

2. تعريف بمدى إسهام المرشح في تحقيق أهداف الجائزة (500 كلمة على أقصى حد).

3. سيرة ذاتية (2–3 صفحات على أقصى حد).

4. يجب إدراج أهم 20 منشورًا بالترتيب حسب الأهمية مع ما يلي:

ملخص يوضح أهميتها وأسباب جدواها وفقًا لمقدم طلب الترشيح ( 50كلمة على أقصى حد)، وفي حالة المقالات المنشورة في المجلات، يجب أن تكون مفهرسة في قواعد البيانات الدولية المعترف بها. كما يُرجى إضافة روابط للاطلاع على جميع المنشورات المذكورة في القائمة.

5. قائمة بأهم براءات الاختراع بدءًا بأحدثها (2 صفحة على أقصى حد).

6. ثلاث رسائل توصية من علماء بارزين من خارج المؤسسة الأم للمرشح، مع ارسال بيانات الاتصال الخاصة بهؤلاء العلماء.

7. أثر الإنجازات التقنية أو المهنية الرئيسية للمرشح ونتائج عمله فيما يلي:

(1) المجتمع،

(2) التعاون العلمي الدولي،

(3) خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة (2000 كلمة على حد أقصى - على أن يقدم كل أثر من البنود الثلاثة في ملف مستقل).

8. وصف موجز وواضح لإنجازات للمرشح ونتائج العمل الذي يجعل ذلك المرشح مؤهلاً للحصول على الجائزة (10 كلمات على حد أقصى).

الجهات التى يمكنها تقديم الترشيحات

- حكومات الدول الأعضاء في اليونسكو ولجانها الوطنية.

- المنظمات غير الحكومية ذات الشراكة الرسمية مع اليونسكو في مجالات العلوم الأساسية.

- كراسي اليونسكو

- مراكز الفئة الثانية لليونسكو

- الاتحادات العلمية الدولية

- الجامعات

إجراءات التقديم

- يتم التقديم عبر الموقع الرسمي: https://www.unesco.org/ar/prizes/mendeleev

- تُرسل المستندات المطلوبة إلى اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على البريد الإلكتروني:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

المواعيد النهائية

- آخر موعد لتقديم الترشيحات إلى اللجنة الوطنية المصرية: 1 مارس 2026.

- تقوم اللجنة الوطنية المصرية بعملية الاختيار والترشيح لمنظمة اليونسكو قبل الموعد النهائي المحدد لدى اليونسكو في 15 مارس 2026.

ملاحظات هامة

- لا تُقبل الترشيحات الذاتية .

- لا يتم النظر في الترشيحات غير مستوفاة لشروط الجائزة أو التى يتم تقديمها بعد الموعد المحدد (الأول من مارس ٢٠٢٦).

- لمزيد من الاستفسارات، يُرجى التواصل على الرقم: [01014928650]