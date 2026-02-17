استفزازات خطيرة.. عدلي القيعي يعلق على أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي

علق المهندس عدلي القيعي على أزمة مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي، مؤكدًا أن النادي كان حريصًا على عدم الانجرار لأي استفزاز قد يضر بمصالحه.

وقال القيعي، خلال ظهوره ببرنامج ملك وكتابة المذاع عبر قناة الأهلي، إن النادي كان يأمل في عدم إعطاء الفرصة لأي طرف لاستدراجه إلى الخطأ، موضحًا أن الوقوع في رد الفعل قد يساوي بين المخطئ والمتضرر ويؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بالنادي، حتى وإن كان في صورة غرامات مالية.

وأشار إلى أن من يخطئ أحيانًا يسعى لاستدراج الطرف الآخر لارتكاب الخطأ ذاته، حتى تتساوى العقوبات، مضيفًا أن مخاطبة الجماهير ليست بالأمر السهل، نظرًا لتعدد توجهاتها واختلاف ردود أفعالها، خاصة أن كرة القدم بطبيعتها لعبة انفعالات وردود فعل فورية.

وأوضح القيعي أن أجواء المباراة في بدايتها اتسمت بالترحاب، إلا أن بعض التصرفات الاستفزازية – على حد وصفه – أدت إلى ردود فعل غير مرغوبة، مؤكدًا أن الأهلي تعرض لاعتداءات وصفها بـ”الخطيرة”، تمثلت في إلقاء أجسام صلبة داخل الملعب.

وأضاف أن لاعبين من الجيش الملكي حاولوا توثيق بعض الأحداث، في حين فضّل الأهلي عدم التصعيد، حفاظًا على العلاقات التي وصفها بأنها «أغلى وأثمن من النتائج».

وانتقد القيعي ما اعتبره موقفًا رسميًا غير مفهوم من إدارة الجيش الملكي، مشيرًا إلى أن التحركات الإدارية بدت – من وجهة نظره – وكأنها جزء من مشهد تصعيدي متسارع، خاصة مع تقديم شكاوى سريعة عقب المباراة، في الوقت الذي انتظر فيه الأهلي عدة أيام لمعرفة قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن اللقاء.

كما شدد على أن استمرار كرة القدم بهذه الأجواء قد يفقدها متعتها، مؤكدًا أن إدارة الأهلي دائمًا ما تتدخل لاحتواء الأزمات وتهدئة الأوضاع.

واختتم بالإشادة بموقف اللاعب رضا سليم، الذي رفض – بحسب قوله – الاحتماء من جماهير الأهلي، مؤكدًا ثقته في دعمهم له، كما توجه لغرفة الملابس عقب المباراة في تصرف يعكس الروح الرياضية.