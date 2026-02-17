أبو أولادي راجل محترم.. داليا مصطفى تكشف حقيقة تعرضها للخيانة

نشرت الفنانة داليا مصطفى فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام لتوضيح موقفها بعد تداول بعض المنصات تصريحات لها حول مسلسل “روج أسود” بشكل مضلل، مؤكدة أنها لم تتحدث عن حياتها الشخصية.

وقالت داليا في الفيديو: “بعض المنصات قطعت كلامي عن مسلسل ‘روج أسود’ عشان يقولوا إن داليا بتتكلم عن حياتها الشخصية، وده غير صحيح، أبو أولادي راجل محترم، وعمري ما هتكلم عن حياتي الشخصية أبدًا”.

وأضافت : “أرجوكم أنا مش حابة المنصات دي تتعرّض لحياتي، لأني هضطر ألجأ للقضايا”، في تحذير صريح من نشر أخبار مغلوطة عن حياتها الشخصية.

كشفت الفنانة داليا مصطفى في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل شخصيتها في مسلسلها الجديد "روج أسود"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2026.

وأوضحت داليا أنها تجسد خلال الأحداث شخصية "ليلى"، وهي سيدة تتعرض للخيانة من زوجها، لتدخل في سلسلة من الصراعات والأحداث المتلاحقة التي تكشف العديد من المفاجآت، سواء قبل الطلاق أو بعده، مشيرة إلى أن العمل يناقش تلك المرحلة الحساسة في حياة المرأة بشكل مختلف وجريء.

وأكدت داليا مصطفى سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المسلسل، ووصفت التجربة بالمميزة، خاصة في ظل حالة التعاون والانسجام بين جميع أفراد فريق العمل، لافتة إلى أن "روج أسود" يحمل طابعًا مختلفًا عن الأعمال الدرامية المعتادة.

وكانت داليا مصطفى قد شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" بوستر المسلسل، وعلقت قائلة:"أكثر ناس قريبة منك هي أسهل ناس تقدر تأذيكي، استنوا ليلى في مسلسل روج أسود، في رمضان".



ويُنتظر عرض مسلسل "روج أسود" خلال موسم دراما رمضان 2026، وسط توقعات بأن يحظى بمتابعة واسعة لما يحمله من أحداث اجتماعية مشوقة وقضايا تمس الواقع.