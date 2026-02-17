قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
رصد إلكتروني.. كيف تحولت استغاثات السوشيال ميديا لطوق نجاة لـ6 حالات إنسانية بـ6 محافظات؟
أبو أولادي راجل محترم.. داليا مصطفى تكشف حقيقة تعرضها للخيانة
ترامب: على السلطات الكوبية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ناقد رياضي عن موقعة الكأس: سيراميكا كيلوباترا بلا ضغوط والزمالك تحت النار
استفزازات خطيرة.. عدلي القيعي يعلق على أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبو أولادي راجل محترم.. داليا مصطفى تكشف حقيقة تعرضها للخيانة

داليا مصطفى
داليا مصطفى
يارا أمين

نشرت الفنانة داليا مصطفى فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام  لتوضيح موقفها بعد تداول بعض المنصات تصريحات لها حول مسلسل “روج أسود” بشكل مضلل، مؤكدة أنها لم تتحدث عن حياتها الشخصية.

وقالت داليا في الفيديو: “بعض المنصات قطعت كلامي عن مسلسل ‘روج أسود’ عشان يقولوا إن داليا بتتكلم عن حياتها الشخصية، وده غير صحيح، أبو أولادي راجل محترم، وعمري ما هتكلم عن حياتي الشخصية أبدًا”.

وأضافت : “أرجوكم أنا مش حابة المنصات دي تتعرّض لحياتي، لأني هضطر ألجأ للقضايا”، في تحذير صريح من نشر أخبار مغلوطة عن حياتها الشخصية.

كشفت الفنانة داليا مصطفى في تصريحات  لموقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل شخصيتها في مسلسلها الجديد "روج أسود"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2026.

وأوضحت داليا أنها تجسد خلال الأحداث شخصية "ليلى"، وهي سيدة تتعرض للخيانة من زوجها، لتدخل في سلسلة من الصراعات والأحداث المتلاحقة التي تكشف العديد من المفاجآت، سواء قبل الطلاق أو بعده، مشيرة إلى أن العمل يناقش تلك المرحلة الحساسة في حياة المرأة بشكل مختلف وجريء.

وأكدت داليا مصطفى سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المسلسل، ووصفت التجربة بالمميزة، خاصة في ظل حالة التعاون والانسجام بين جميع أفراد فريق العمل، لافتة إلى أن "روج أسود" يحمل طابعًا مختلفًا عن الأعمال الدرامية المعتادة.

وكانت داليا مصطفى قد شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" بوستر المسلسل، وعلقت قائلة:"أكثر ناس قريبة منك هي أسهل ناس تقدر تأذيكي، استنوا ليلى في مسلسل روج أسود، في رمضان".


ويُنتظر عرض مسلسل "روج أسود" خلال موسم دراما رمضان 2026، وسط توقعات بأن يحظى بمتابعة واسعة لما يحمله من أحداث اجتماعية مشوقة وقضايا تمس الواقع.

الفنانة داليا مصطفى داليا مصطفى إنستجرام مسلسل “روج أسود” صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

الأرصاد

الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة

معتمد جمال

صدمة قوية لـ معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

ترشيحاتنا

عمليات اصلاح الطريق

الأرض وقعت تاني.. تكرر الهبوط الأرضي بالواحات وتحرك من الجهات المختصة

صورة أرشيفية

العثور على جثة مسنة مقتولة داخل منزلها وسرقة مشغولاتها الذهبية في الغربية

المتهمين

القبض على المتهمين بمعاكسة الفتيات أمام مدرسة في المنيا

بالصور

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

البط
البط
البط

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد